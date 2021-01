17 gen 2021 08:24

PRENDETE IL LANCIAFIAMME - IN UNA DISCOTECA AL SESTRIERE, CENTO PERSONE BALLAVANO PER LA FESTA D'ADDIO ALLA ZONA GIALLA E IL PASSAGGIO IN QUELLA ARANCIONE - LO SGOMENTO DEI CARABINIERI: "QUANDO SIAMO ENTRATI C'ERA GENTE CHE BALLAVA ANCHE SUI TAVOLI" - L’INVITO SU FACEBOOK PROMETTEVA UN EVENTO “IN TOTALE SICUREZZA” E RISPETTO “DEI PROTOCOLLI ANTI COVID” - FINALE? MULTA AL LOCALE E CHIUSURA DI CINQUE GIORNI