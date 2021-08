PRENDI L’ARTE E DALLA IN MANO AI RICCONI – TIFFANY FINISCE NELLA BUFERA PER UN NUOVO SHOOTING IN CUI SI MOSTRA UN QUADRO DI BASQUIAT, FINORA MAI VISTO, ACCOSTATO ALLA COPPIA DI RICCONI BEYONCÉ E JAY-Z: LEI HA AL COLLO UN BRILLOCCO CHE VALE MILIONI E FA IL VERSO A AUDREY HEPBURN. LUI SFOGGIA UN’ACCONCIATURA IN OMAGGIO ALL’ARTISTA – MA SUI SOCIAL ESPLODE LA POLEMICA: "LA SUA ARTE ERA INCENTRATA SUL DOLORE E SULLA BELLEZZA DEI LUOGHI MALFAMATI”. “IRRIVERENTE ACCOSTARE LE SUE OPERE A UNO SPOT CON MILIARDARI...”

La più importante coppia di potere di New York City, Beyoncé e Jay-Z, è stata travolta dalle polemiche online dopo essere apparsa in una nuova campagna pubblicitaria di Tiffany & Co. che presenta un dipinto mai visto prima dell'artista newyorkese Jean-Michel Basquiat. Ma molti critici si chiedono come si sentirebbe l'anticapitalista Basquiat se il suo lavoro fosse presentato in una pubblicità di gioielli.

«L'amore è il diamante che decorano i gioielli e l'arte», hanno detto alla rivista People della controversa nuova pubblicità, intitolata "About Love", che debutterà in tutto il mondo il 2 settembre. Secondo quanto riferito, apparirà su tutti i cartelloni digitali in Times Square.

La società ha affermato di aver scelto di presentare i Carters poiché la loro relazione lunga 13 anni incarnava la moderna storia d'amore così essenziale per il marchio.

Le immagini, scattate nell'iconica Orum House di Los Angeles, mostrano Beyoncé, 39 anni, che indossa un elegante abito nero, guanti da sera velati e uno chignon spettinato - un chiaro omaggio al personaggio di Audrey Hepburn nella commedia romantica del 1961 "Colazione da Tiffany". «Attorno al collo della cantante c'è un'enorme collana di diamanti gialli di Tiffany da 30 milioni di dollari, una pietra che la Hepburn aveva notoriamente indossato durante la promozione del film».

Per non essere da meno, Jay-Z, 51 anni, sfoggia un completo con la leggendaria spilla Bird on a Rock di Jean Schlumberger, qui riproposta come un set di eleganti gemelli.

Tuttavia, il promo tempestato di gioielli fa a cazzotti con il dipinto di Jean-Michel Basquiat, un neo-espressionista degli anni '80 noto per i suoi dipinti ispirati ai graffiti incentrati sulle dicotomie di classe in America.

L'opera d'arte, intitolata "Equals Pi", faceva originariamente parte della collezione privata dell'artista nato a Brooklyn, ma è stata recentemente acquistata da Tiffany and Co., che non l'ha svelata al pubblico fino ad ora.

Secondo People, Tiffany and Co. ha incluso il dipinto perché l'arte è stata un «filo comune in tutta» la «storia d'amore» della coppia .

«Non abbiamo alcuna documentazione che dica che [Basquiat] ha realizzato il dipinto per Tiffany», ha detto a Yahoo! Alexandre Arnault, vicepresidente esecutivo dei prodotti e delle comunicazioni di Tiffany. Tuttavia, il boss dei diamanti ha ipotizzato «che il [dipinto verde] non è un caso. Il colore è così specifico che deve essere una sorta di omaggio», ha insistito.

Ma l'opera d'arte nella pubblicità ha diviso i social media. «Basquiat non era il tipo di persona o artista che approvava che i suoi pezzi venissero usati in una pubblicità con dei miliardari (non contestualizzati, per giunta)», ha schernito un detrattore su Twitter. «La sua arte era tutta incentrata sul dolore e sulla bellezza in luoghi malfamati, quindi è una irriverente storpiatura della sua eredità».

«Il fatto che abbiano messo in mostra quest'opera d'arte mai vista prima di Jean-Michel Basquiat per una PUBBLICITÀ non si addice al mio senso di arte...», si è lamentato un altro.

Un tweeter infuriato ha accusato Tiffany di aver tenuto segreto il dipinto: «Insano per me che i ricchi possano semplicemente comprare l'arte da artisti morti e nessun altro può vederla, questi pezzi dovrebbero essere visti da tutti, questo è letteralmente ciò che Basquiat avrebbe voluto».

Alcuni hanno persino criticato Jay-Z, noto fan e collezionista di Basquiat, per essersi fatto fare le treccine imitando il pittore morto. «Ti piacerebbe così tanto essere Basquiat», ha scritto un critico, mentre un altro ha twittato, «Jay Z cosplay nei panni di Basquiat è esilarante per me».

Tuttavia, molti sostenitori dell'hip-hop hanno difeso i Carters: «Ora tutti sono improvvisamente appassionati di Basquiat? 'Lui non vorrebbe questo'. Ve l'ha detto tramite oujia board?»