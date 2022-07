11 lug 2022 21:11

PREPARATE IL BRACCIO – IL MINISTRO SPERANZA: "VIA ALLA QUARTA DOSE PER GLI OVER 60 IN ITALIA". OK DALL'AIFA – "NON C'È TEMPO DA PERDERE" SULLA NUOVA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE PER GLI OVER 60 E LE PERSONE VULNERABILI", LO HA DETTO LA COMMISSARIA UE ALLA SALUTE, STELLA KYRIAKIDES - LE RACCOMANZIONI DELL'EMA DI PROCEDERE AL BOOSTER…