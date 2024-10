16 ott 2024 19:47

PREPARATE I FAZZOLETTI: ARRIVA L’INFLUENZA – QUEST’ANNO A SPEDIRE A LETTO 15 MILIONI DI ITALIANI CI PENSERÀ LA “VARIANTE AUSTRALIANA”, GIÀ RILEVATA IN ALCUNI CASI ISOLATI IN LOMBARDIA: FINIRÀ PER COLPIRE IN MODO MASSICCIO SOTTO NATALE QUANDO CI SARA' LA COMBO IL FREDDO PIÙ INTENSO E PROLUNGATO - I PRINCIPALI SEGNALI DA TENERE SOTTO CONTROLLO SONO FEBBRE OLTRE I 38 GRADI, ALMENO UN SINTOMO RESPIRATORIO COME TOSSE E NASO CHE COLA E ALMENO UN SINTOMO GENERALE, COME OCCHI ARROSSATI E…