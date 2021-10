PREPARATE IL PASSAPORTO: SI TORNA A VIAGGIARE! - DALL’8 NOVEMBRE SI PUÒ TORNARE NEGLI USA SENZA VISTO: L’INGRESSO SARÀ CONSENTITO A CHI È VACCINATO, ANCHE CON I CINESI SINOPHARM E SINOVAC (MA NON CON IL RUSSO SPUTNIK) - REGNO UNITO, FRANCIA, MALDIVE E AFRICA: TUTTE LE REGOLE PER VIAGGIARE ALL’ESTERO IN SICUREZZA. PER TUTTI I PAESI, AL RIENTRO BISOGNA COMPILARE IL…

Carlotta De Leo per il “Corriere della Sera”

Gli Stati Uniti aprono le frontiere ai turisti italiani e anche in moltissimi altri Paesi si può tornare. Ecco le regole per ricominciare a viaggiare. Con un'avvertenza: prima del rientro bisogna compilare il «Plf, Digital Passenger Locator Form», il modulo con tutti i dati personali.

Stati Uniti

Si può tornare negli Usa senza visto a partire dall'8 novembre. Il governo statunitense ha specificato che l'ingresso sarà consentito anche a chi è vaccinato con AstraZeneca, Sinopharm e Sinovac, ma non a chi ha avuto il vaccino russo Sputnik.

Regno Unito

Oltre al green pass bisogna prenotare un tampone entro il secondo giorno dopo l'arrivo e compilare il Plf.

Francia

Serve la «certificazione di vaccinazione»: 7 giorni dopo la seconda dose di Pfizer, Moderna e Astrazeneca; 4 settimane dopo Johnson&Johnson; 7 giorni dopo la prima dose per chi è guarito dal Covid-19.

Per i non vaccinati serve la «certificazione di avvenuta guarigione da Covid-19 da almeno 12 giorni e da non più di 6 mesi oppure l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato meno di 72 ore prima della partenza. L'obbligo di test non si applica ai minori di anni 12».

Spagna

Ogni settimana la Spagna aggiorna la lista dei Paesi e delle Regioni di provenienza a rischio. Nell'elenco possono essere incluse anche singole Regioni italiane. In questo caso serve il green pass.

Mauritius

Dal 1° ottobre 2021, per chi è vaccinato oltre al green pass serve un tampone rapido da effettuare all'arrivo (giorno 0) e uno durante il quinto giorno di permanenza. I non vaccinati hanno l'obbligo di quarantena per 14 giorni. È obbligatoria l'assicurazione sanitaria.

Maldive

Oltre al green pass serve un tampone nasofaringeo negativo nelle 96 ore prima dell'imbarco. È obbligatoria l'assicurazione medica con copertura Covid-19, e una dichiarazione sul proprio stato di salute redatta entro 24 ore dalla partenza.

Kenya

Chi è vaccinato e ha una certificazione negativa per test molecolare effettuato non più di 96 ore prima dall'arrivo in Kenya non deve fare la quarantena.

Egitto

Dal 1° settembre 2020 basta la certificazione verde. Chi non è vaccinato deve avere un tampone negativo «effettuato entro le 72 ore precedenti». I passeggeri che atterrano negli aeroporti di Hurgada, Marsa Alam, Sharm El-Sheikh e Taba, «possono effettuarlo all'arrivo in aeroporto».

