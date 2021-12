9 dic 2021 19:28

PREPARATE PIUMINO E CATENE: ARRIVA (DI NUOVO) LA NEVE! – DOPO I FIOCCHI CHE HANNO IMBIANCATO LE CITTÀ DEL NORD, È IN ARRIVO UN ALTRO CARICO DI NEVE, CHE POTREBBE ARRIVARE FINO IN PIANURA – SI ASPETTANO ROVESCI ANCHE NEL CENTRO ITALIA, FINO IN COLLINA, TRA TOSCANA, UMBRIA E MARCHE, MA ANCHE NEL LAZIO E IN ABRUZZO, SOPRA I MILLE METRI – PIOGGE AL SUD, CON SARDEGNA, SICILIA E LA FASCIA TIRRENICA LE ZONE PIÙ COLPITE…