PREPARATEVI: DA ADESSO AL PROSSIMO SANREMO LO SBOMBALLAMENTO SARÀ LUNGO – AMADEUS È ALL’OPERA DA MAGGIO PER TROVARE I CANTANTI DA METTERE IN SCALETTA AL FESTIVAL: TRA I NOMI CHE INIZIANO A CIRCOLARE CI SONO QUELLI DI ANNALISA, ROCCO HUNT E AL BANO. POTREBBE TORNARE ANCHE TANANAI CHE DEVE RINGRAZIARE L’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA A SANREMO PER IL SUCCESSO DELL’ULTIMO ANNO. POTREBBE FARE CAPOLINO QUALCHE “AMICO” DI MARIA DE FILIPPI MENTRE TRA LE CANTAUTRICI SBUCA IL NOME DI… - VIDEO

Alice Castagneri per “la Stampa”

annalisa

Mancano sei mesi al prossimo Festival, ma i preparativi fervono. Amadeus gioca d'anticipo per confezionare un Sanremo perfetto, o quasi. Ha fretta, fretta di far bene, così da superare i record di ascolti dell'anno scorso. L'impresa non è facile, ma il direttore artistico ascolta canzoni da maggio, fa telefonate a raffica e corre di qua e di là per mettere su una lista di big degna della sfida e magari portare all'Ariston quelle star internazionali che non si vedono da un po'.

rocco hunt

Così, già ad agosto, circolano i primi nomi dei cantanti in gara. Secondo i rumors ci saranno Annalisa, Rocco Hunt e Al Bano. Per la cantautrice ligure, che quest' estate insieme ai Boomdabash spopola con Tropicana, sarebbe la sesta volta. Anche il gruppo di origine salentina, però, in un'intervista a La Stampa ha detto di «pensare all'Ariston». Per il rapper campano, dopo il successo di Caramello in coppia con Elettra Lamborghini, potrebbe essere il momento giusto per rimettersi in gioco. Al Bano, ormai un veterano del carrozzone musicale, si inserirebbe nella quota senior che piace ad Ama.

chiara ferragni amadeus

Gran ritorno anche per Tananai, che dopo l'ultimo posto con Sesso occasionale - festeggiato con un sorrisone stampato in faccia - è balzato in vetta alle classifiche. Una scalata rapidissima, con Baby Goddamn e Pasta. Ma soprattutto grazie a La dolce vita (il singolo più venduto in Italia anche questa settimana), tormentone dal sound Anni Sessanta con Fedez e Mara Sattei.

Il Festival, però, non rientra nei piani dell'ultimo arrivato, o almeno non sembra tra le sue priorità. «Ho altri pensieri, voglio fare nuova musica», ripete come un disco rotto ogni volta che qualcuno glielo domanda.

La sorella di thaSupreme, invece, potrebbe essere tra le prescelte. Già l'anno scorso si vociferava di una sua partecipazione. Proprio per la sua voce, elegante e raffinata, in molti se la immaginavano già sul palco.

margherita vicario

Lei, «da vera italiana», confessa di aver sempre seguito Sanremo e non nasconde il desiderio di partecipare: «Spero di averne la possibilità». In tv ci è già stata una decina di anni fa quando partecipò ad Amici. Ed è proprio dal programma di Maria De Filippi che alcuni - dopo l'avventura dello scorso anno di Aka7even e Sangiovanni - si aspettano venga estratto qualche nome. Magari LDA, Luigi Strangis, Sissi o Alex.

ariete

Lato cantautrici, girano voci su Ariete e Margherita Vicario.

Nella formula per il Sanremone perfetto ci sono due certezze. Gianni Morandi nei panni di co-conduttore. E Chiara Ferragni, spalla di Ama nella serata di debutto e per il gran finale. Un bel colpo se si pensa ai quasi 28 milioni di follower su Instagram che la seguono. Un popolo di fedelissimi capace di smuovere perfino il televoto, come nel caso della rimonta di Fedez e Francesca Michielin di due anni fa.

amadeus

I Ferragnez sono un pacchetto formato famiglia, quindi è probabile che anche il rapper in qualche modo sarà presente (non in gara). Il direttore artistico lavora per inserire nel cast delle attrici, anche straniere. Sul fronte ospiti, per fare la differenza, vuole una star mondiale. Al momento si fanno i nomi di Lady Gaga e Britney Spears. E Fiorello? Ogni volta, da tre edizioni ormai, promette che sarà l'ultima, ma alla fine riappare a sgranare battute.

amadeus gianni morandi AMADEUS ANNUNCIA CHIARA FERRAGNI COME CO - CONDUTTRICE DI SANREMO 2023 tananai sanremo 72 – il festival da dove non l’avete mai visto 1 sanremo 72 – il festival da dove non l’avete mai visto al bano thasupreme tananai fedez mara sattei rocco hunt elettra lamborghini lola indigo