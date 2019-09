PREPARIAMOCI A UNA ATTIZZANTE LOTTA DI CHIAPPE LATINE - JENNIFER LOPEZ E SHAKIRA SI ESIBIRANNO ALL’HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL 2020, LO SPETTACOLO PIÙ SEGUITO D’AMERICA CHE ANDRÀ IN SCENA IL 2 FEBBRAIO ALL’HARD ROCK STADIUM DI MIAMI GARDENS, IN FLORIDA – JLO, ECCITATA PER ESSERE STATA SCELTA, RIVELA: “NON VEDO L’ORA DI MOSTRARE COSA POSSIAMO FARE NOI RAGAZZE SUL PALCO PIÙ GRANDE DEL MONDO…” (VIDEO)

Mario Manca per "www.vanityfair.it"

jlo e shakira all'halftime dei super bowl 1

Dopo l’esibizione dei Maroon 5 con Big Boy e Travis Scott, lo show torna alle origini, a due nomi popolari in grado di mettere tutti d’accordo. E così, dopo aver vagliato diverse opzioni, la scelta è ricaduta su due delle popstar più famose di sempre: Jennifer Lopez e Shakira.

Saranno loro, infatti, a esibirsi all’Halftime Show del Super Bowl 2020, lo spettacolo più seguito d’America che andrà in scena il 2 febbraio all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida. A rivelarlo in una nota stampa sono NFL, Pepsi e Roc Nation, che non nascondono una vena di orgoglio per aver ingaggiato le due artiste latine per rendere lo spettacolo ancora più memorabile.

jlo e shakira all'halftime dei super bowl 2

Jennifer, fresca di sfilata di Versace nella settimana della moda milanese, e Shakira reagiscono a caldo sui social: una postando l’emoticon di tre fiammelle, e l’altra sottolineando che «un evento più grande di questo non c’è».

«Da quando ho visto Diana Ross volare via nel cielo all’Halftime Show, ho sognato di esibirmi al Super Bowl», rivela la Lopez a caldo.

jlo e shakira all'halftime dei super bowl 3

«E ora è reso ancora più speciale non solo perché è il 100esimo anniversario della NFL, ma anche perché mi esibisco con una collega latina. Non vedo l’ora di mostrare cosa possiamo fare noi ragazze sul palco più grande del mondo», insiste la popstar sostenuta dall’artista colombiana.

jlo e shakira all'halftime dei super bowl 4

«Sono molto onorata di affrontare uno dei più grandi palcoscenici del mondo in compagnia di una collega e artista come Jennifer per rappresentare latini e latine degli Stati Uniti e di tutto il mondo», aggiunge Shakira che proprio il 2 febbraio festeggia il suo compleanno. «Questo è un vero sogno americano e porteremo lo spettacolo di una vita».

SHAKIRA SI CAMBIA IL COSTUME IN SPIAGGIA

Al di là della popolarità delle due artiste, è chiaro che la scelta di coinvolgerle nel progetto sia per certi versi strategica, soprattutto dopo la realizzazione del famigerato muro di confine con il Messico che ha spaccato l’opinione pubblica lasciando trasparire un velato razzismo nei confronti dei latini.

jennifer lopez

«Queste due artiste straordinarie stanno creando un nuovo precedente per quello che questo spettacolo può diventare: siamo fiduciosi che questa sarà una performance incredibile che ricorderemo nei secoli», chiosa Todd Kaplan, vice presidente del marketing di Pepsi. Jennifer Lopez e Shakira si uniranno, così, ai molti artisti saliti sul palco del Super Bowl negli ultimi anni, da Lady Gaga a Beyoncé, da Madonna a Katy Perry, da Justin Timberlake a Bruno Mars.

