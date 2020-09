26 set 2020 18:20

UN PRESIDENTE CRAVATTATO - CONTE FINISCE IN UN VIDEO PUBBLICITARIO DI UNA DITTA DI CRAVATTE (A SUA INSAPUTA?) - NEL FILMATO, RISALENTE AL 22 DI SETTEMBRE, SI VEDE “GIUSEPPI” METTERE LA CRAVATTA E QUALCUNO DEL NOTO MARCHIO, NEL FRATTEMPO, LO RIPRENDE MENTRE DICE: "QUESTA NON SI SPOSTA PER NULLA AL MONDO…LO FATE COSI’ VOI?" - VIDEO