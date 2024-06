PRESTO: ASSUMETE UN CONSULENTE LEGALE A PALAZZO CHIGI – GIORGIA MELONI HA PRESENTATO UN ESPOSTO SUI FLUSSI DEI MIGRANTI IN ITALIA MA PER FARLO HA SBAGLIATO DESTINATARIO: SI È PRESENTATA DAL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA, GIOVANNI MELILLO, IN UN UFFICIO CHE PERÒ NON PUÒ FARE INDAGINI – HA COMUNICATO LA SUA INIZIATIVA AL CDM E POI FATTO “TRAPELARE” LA NOTIZIA: SEGNO CHE LA SCENETTA ERA SOLO UNA PANTOMIMA ELETTORALE…

Qualcuno dei consiglieri o dei ministri di Giorgia Meloni dovrebbe spiegare alla presidente del Consiglio la strada giudiziaria da percorrere se vuole inoltrare un esposto con il quale segnalare irregolarità penali o amministrative.

Per presentare una denuncia, una querela o un esposto ci si deve recare negli uffici delle forze dell'ordine (questure, commissariati di pubblica sicurezza, Arma dei Carabinieri). La denuncia e l'esposto possono essere depositati anche presso la procura della Repubblica.

Il fatto che la premier ieri mattina abbia comunicato in Consiglio dei ministri la sua iniziativa prima di far veicolare la notizia che si era recata di persona "personalmente" negli uffici del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo […] per consegnare un esposto sui flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri avvenuti negli ultimi anni avvalendosi dei "Decreti Flussi", può essere un buon esempio civico.

Se non fosse che la scelta fatta non l'ha portata nell'ufficio che riceve esposti, ma in un ufficio che non fa indagini. E tutto questo fa pensare che a quattro giorni dal voto europeo, in piena campagna elettorale, abbiamo visto inscenare una pantomima.

La Procura nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di coordinamento delle indagini condotte dalle singole Direzioni distrettuali di ogni regione nei reati commessi dalla criminalità organizzata. Tale coordinamento è finalizzato […] ad assicurare la veicolazione delle informazioni tra tutti gli uffici interessati e a collegare le procure distrettuali tra loro quando emergano fatti o circostanze rilevanti […]. Giorgia Meloni decide quindi di non andare dai magistrati inquirenti o dagli investigatori, […] ma ha scelto una strada inusuale.

Certamente il suo esposto non andrà smarrito perché sarà cura del procuratore nazionale Giovanni Melillo inoltrarlo ai colleghi degli uffici distrettuali competenti per territorio […] Non manca a Giorgia Meloni la possibilità di trovare, financo dentro Palazzo Chigi o nei ministeri […], gli uffici preposti e operativi […] per segnalare irregolarità o incongruenze di cui è entrata in possesso sull'immigrazione.

giorgia meloni conferenza internazionale sulle migrazioni roma

Ci sono dipartimenti […]che si occupano proprio di questa materia, i cui uffici sul territorio hanno un ruolo anche di polizia giudiziaria che permette di ricevere esposti e denunce e inoltrarli […] alla magistratura […]. C'è la Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere, che dipende dal Viminale, che ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo di strategie d'azione innovative ed efficaci, nel contrasto all'immigrazione irregolare con una maggiore proiezione anche sul piano internazionale, e di gestire le problematiche inerenti alla presenza degli stranieri sul territorio nazionale.

Ci sono anche i finanzieri con i loro reparti speciali che si occupano di immigrazione che possono sviluppare attività investigative come pure i carabinieri. Certo, nessuno può impedire alla presidente del Consiglio di bussare alla porta dell'ufficio del procuratore nazionale Melillo e consegnare la sua denuncia. Deve però sapere che questa […] rappresenta un passaggio superfluo […]

