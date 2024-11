PRESTO, URSULA, MISURACI LA PRESSIONE! – LA VON DER LEYEN, CHE È LAUREATA IN MEDICINA, HA SOCCORSO UNA PERSONA CHE SI È SENTITA MALE SU UN VOLO TRA ZURIGO E BRUXELLES - DURANTE IL VIAGGIO UN PASSEGGERO HA ACCUSATO UN MALORE, LE HOSTESS SI SONO MESSE A CACCIA DI UN DOTTORE A BORDO E L’IMPAVIDA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE HA DATO UNA MANO: SI È PRESA CURA DEL PAZIENTE FINO ALL’ATTERRAGGIO E…

Estratto dell'articolo di Luca Pons per www.fanpage.it

ursula von der leyen discorso della conferma 2024

Ursula von der Leyen è tornata a fare la medica, la sua professione prima dell'ingresso in politica, almeno per la durata di un volo aereo. Von der Leyen, che si trovava a Zurigo (sulla via di ritorno dal G20 di Rio de Janeiro) e nel pomeriggio di ieri stava volando verso Bruxelles, è stata chiamata in causa quando un passeggero ha avuto un malore. L'equipaggio ha chiesto se a bordo ci fosse un medico. Così, la presidente della Commissione europea ha risposto all'appello ed è intervenuta.

A raccontare il fatto sono stati i media svizzeri. Per motivi di privacy, la compagnia aerea non ha chiarito quale fosse il problema medico a bordo, né come stia adesso il passeggero.

URSULA VON DER LEYEN - ILLUSTRAZIONE POLITICO

L'accaduto è stato poi confermato anche dalla portavoce della Commissione europea Arianna Podestà: "Un altro passeggero ha avuto bisogno di cure mediche durante il volo. Come avviene in questi casi, il personale di bordo della compagnia aerea ha chiesto se qualcuno tra i passeggeri avesse conoscenze mediche", ha spiegato. "La presidente ha fornito assistenza al passeggero in difficoltà fino al nostro atterraggio e il personale medico lo ha preso in carico". Il volo è poi atterrato senza problemi all'orario previsto a Bruxelles.

URSULA VON DER LEYEN QUANDO ERA MINISTRO DELLA FAMIGLIA NEL 2007

La breve carriera medica di Von der Leyen è iniziata nel 1987 con la laurea in medicina, seguita poi da un dottorato di ricerca nel 1991 (per quanto poi, nel 2015, sia emerso che una parte della sua tesi conteneva plagio di altre pubblicazioni). Per alcuni anni ha lavorato come assistente medica nella clinica femminile della Hannover medical school, incarico che ha lasciato nel 1992 – anche perché tra il 1988 e il 1999 ha avuto sette figli con il marito, Heiko von der Leyen. La sua attività politica è iniziata nel 2001, anno in cui ha ottenuto sempre ad Hannover un master in Sanità pubblica

URSULA VON DER LEYEN URSULA VON DER LEYEN DOPO LE ELEZIONI EUROPEE URSULA VON DER LEYEN