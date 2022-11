PRIGIONE INFERNALE – TRE AGENTI DEL CARCERE DI BARI SONO STATI ARRESTATI E SEI SONO STATI SOSPESI PER AVER TORTURATO UN DETENUTO DI 41 ANNI AFFLITTO DA UNA PATOLOGIA PSICHIATRICA LO SCORSO 27 APRILE – L’UOMO AVEVA DATO FUOCO AL MATERASSO E LE VIOLENZE SAREBBERO AVVENUTE MENTRE LO PORTAVANO NELL'INFERMERIA DEL CARCERE…

CARCERE DI BARI

Tre agenti della Polizia Penitenziaria di Bari sono stati arrestati, e sei sono stati sospesi, con le accuse di «tortura in concorso» in applicazione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip di Bari, per presunte violenze ai danni di un detenuto di 41 anni che si sarebbero verificate il 27 aprile scorso. Quindici sono le persone indagate, come comunicato dalla Procura di Bari.

La presunta vittima delle torture è un detenuto di 41 anni affetto da una patologia psichiatrica. Alcuni agenti - secondo l'accusa - erano intervenuti nella cella dopo che questo detenuto aveva dato fuoco al materasso. Le violenze sarebbero avvenute durante il trasporto del 41enne nell'infermeria del carcere: sono state acquisite le immagini delle telecamere interne.

