Un uomo di trentanove anni di Ercolano è stato arrestato durante i funerali della zia della moglie. Il pregiudicato era ormai latitante dalla scorsa estate, così i carabinieri hanno deciso di aspettarlo alle esequie della familiare, consapevoli che avrebbe molto probabilmente partecipato al rito funebre.

E così stato: l'uomo si è presentato in chiesa nel quartiere di Portici a Napoli, quando il funerale era già in corso. Ma non è passato inosservato e ha trovato i militari, mimetizzati in borghese tra parenti ad amici, pronti ad aspettarlo. Tratto in arresto non ha opposto resistenza.

Il 39enne si era reso irreperibile dallo scorso 26 luglio, quando ha lasciato l'abitazione dove si trovava recluso agli arresti domiciliari entrando in latitanza. Con diversi precedenti era stato arrestato nel mese di marzo 2021 dopo un inseguimento nel centro di Ercolano nel Napoletano.

Alla guida di un furgone rubato non si era fermato all'alt intimato dalle forze dell'ordine e aveva terminato la sua corsa in manette. Processato per direttissima, il giudice aveva disposto per lui la detenzione domiciliare. Le ragioni per cui abbia scelto di far perdere le proprie tracce sono ancora da chiarire, e con tutta probabilità risiedono nelle attività criminose in cui l'uomo potrebbe essere coinvolto.

Ora è stato invece trasferito in cella nel carcere di Poggioreale. I militari erano sulle sue tracce da diverso tempo. Consapevoli l'uomo si trovava ancora nel territorio Campano, e convinti che non avrebbe mancato un appuntamento familiare, hanno deciso di monitorare quello che accadeva venendo alla fine premiati.