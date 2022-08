12 ago 2022 08:09

PRIMA DELLA GIUSTIZIA, LA RAGION DI STATO - L'EREDE E LEADER DI FATTO DEL GRUPPO SAMSUNG, LEE JAE-YONG, HA RICEVUTO OGGI LA GRAZIA PRESIDENZIALE: ERA STATO CONDANNATO PER CORRUZIONE E APPROPRIAZIONE INDEBITA LO SCORSO GENNAIO - SARÀ "REINTEGRATO" PER "AIUTARE A SUPERARE LA CRISI ECONOMICA DELLA COREA DEL SUD" - E’ L’ENNESIMO ESEMPIO DELLA TRADIZIONE SUDCOREANA DI CLEMENZA NEI CONFRONTI DEI GRANDI PATRON CONDANNATI PER CORRUZIONE E ALTRI REATI FINANZIARI…