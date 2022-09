20 set 2022 18:18

PRIMA SMERDA TUTTI E POI VUOLE UN CONFRONTO – MEGHAN MARKLE NON SA PIÙ CHE INVENTARSI PER STARE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE: ALL’INDOMANI DEI FUNERALI HA INVIATO UNA LETTERA A RE CARLO PER CHIEDERGLI UN INCONTRO FACCIA A FACCIA. LA MOSSA DELL’ATTRICETTA È CALCOLATA: ORA CHE IL RE LI HA SPEDITI OLTREOCEANO A FARSI LA LORO VITA E I CONTATTI CON LA FAMIGLIA REALE SONO SEMPRE PIÙ RARI, COMINCIANO A SCARSEGGIARE GLI ARGOMENTI PER SPARLARE DELLA CORONA…