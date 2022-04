2 apr 2022 14:48

PER LA PRIMA VOLTA DA QUANDO SONO STATI MESSI IN COMMERCIO, GLI SNACK PIU' AMATI DEL GIAPPONE, GLI UMAIBO, AUMENTERANNO IL LORO PREZZO DEL 20% - COSTANO 10 YEN DAL 1979, MA IL PREZZO DEL MAIS E' SALITO TROPPO, E I PRODUTTORI SI SONO VISTI COSTRETTI AD INTERVENIRE - ANCHE SE LE CIFRE COINVOLTE SONO MINIME, L'AUMENTO E' SIMBOLICAMENTE SIGNIFICATIVO IN UN PAESE "RESISTENTE ALL'INFLAZIONE", DOVE LE AZIENDE SONO RILUTTANTI A TRASFERIRE SUI CONSUMATORI GLI AUMENTI DEI COSTI...