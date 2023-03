16 mar 2023 19:57

LA PRIMAVERA ARRIVA IN ANTICIPO - CONTINUA IL BEL TEMPO IN TUTTA ITALIA NEL WEEKEND, CON SOLE E TEMPERATURE SOPRA LE MEDIE STAGIONALI, MA CI SARANNO FORTI RAFFICHE DI VENTO LUNGO TUTTO LO STIVALE - IL TERMOMETRO SALIRÀ FINO AI 20 GRADI DURANTE IL GIORNO, MENTRE LA SERA E AL PRIMO MATTINO LE TEMPERATURE SARANNO FREDDE - LE PREVISIONI METEO PER IL FINE SETTIMANA