PRINCE COME NON LO VEDREMO MAI – IL MONUMENTALE DOCUMENTARIO DI NOVE ORE SUL GENIO DI MINNEAPOLIS SEMBRA DESTINATO A RIMANERE IN UN CASSETTO: GLI EREDI HANNO FATTO CAUSA A NETFLIX PER IMPEDIRNE LA MESSA IN ONDA, BOLLANDO IL PROGETTO COME PIENO DI INESATTEZZE. E IL DOCUMENTARIO È IN STAND BY A TEMPO INDETERMINATO – IL “NEW YORK TIMES”: “EZRA EDELMAN HA PERMESSO DI VEDERE CHE QUESTA CREATURA DI PURO SESSO, MALIZIA E AMBIGUITÀ SETOSA, ERA ANCHE OSCURA, VENDICATIVA E TRISTE…” - VIDEO

1. PRINCE, LA REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTARIO SULLA SUA VITA SAREBBE STATA INTERROTTA A CAUSA DI INESATTEZZE NARRATIVE

Estratto dell’articolo di www.whoopsee.it

Il documentario sulla vita e sulla carriera musicale di Prince sembra essere ormai un progetto arenato. Stando a quanto riportato su “Variety”, il lavoro svolto negli ultimi quattro anni dal regista Ezra Edelman è stato un buco nell’acqua. Il motivo? Dopo aver visto la prima stesura del film, gli eredi del cantautore avrebbero deciso di non procedere con l’effettiva realizzazione della docu-serie.

Il documentario sull’iconico cantautore statunitense, nonché uno dei più talentuosi, prolifici e ingovernabili artisti della musica mondiale, era stato commissionato da Netflix a Ezra Edelman, noto per aver diretto anche “O.J.: Made in America”. […] i rappresentanti degli eredi di Prince avrebbero affermato che la narrazione era piena di “drammatiche” inesattezze fattuali e interpretazioni “sensazionalistiche” di alcuni eventi della sua vita, motivo per cui avrebbero preferito scartare il progetto. Un feedback del tutto inaspettato, che arriva dopo quattro lunghi anni di lavoro. Stando a “Puck”, il regista Ezra Edelman, che improvvisamente ha visto il suo progetto deteriorarsi, sarebbe “devastato” dall’impasse

Oltre alle lacune narrative, tuttavia, sembra che Edelman si sia lasciato travolgere dall’entusiasmo, consegnando un documentario molto più lungo del previsto. Mentre l’accordo prevedeva una serie tv di sei ore, il regista ne avrebbe creata una di ben nove ore. […]

2. PRINCE CHE NON ABBIAMO MAI CONOSCIUTO

Estratto dell’articolo di Sasha Weiss per www.nytimes.com

[…] Come la maggior parte degli americani cresciuti negli anni '80, avevo un'immagine di Prince impressa nella mia mente: meravigliosamente strano, un maestro del funk sognante e gender-bending. Ha sfidato e fluttuato al di sopra di tutte le categorie e ha dato il permesso a generazioni di bambini di fare lo stesso. Il film di Edelman ha approfondito quelle impressioni, rimuovendo allo stesso tempo i molti veli su Prince. Questa creatura di puro sesso, malizia e ambiguità setosa, ora lo vedevo, era anche oscura, vendicativa e triste. Questo artista che ha liberato così tante persone poteva essere patologicamente controllato e controllante. Il film a volte è scomodo da guardare. Ma poi, sempre, arriva il sollievo: il miracolo della musica di Prince, una liberazione per me e una liberazione, soprattutto, per Prince.

Eccolo contorcersi al microfono, mentre strilla il ritornello di "The Beautiful Ones", una canzone sul dolore dell'amore. Wendy Melvoin, membro della sua band Revolution e una delle persone con cui Prince era più intimo (anche se solo per un breve periodo), dice a Edelman che quando "urla, c'è uno sguardo nei suoi occhi di pura tortura". Cita il testo "Lo vuoi o vuoi me? Perché io voglio te!" «Sembra la grande lotta di tutta la sua vita - dice Melvoin - La conseguenza del fatto che tu non mi abbia scelto è troppo da sopportare».

La sequenza che ho appena descritto dura 20 minuti. Immaginate di sostenere questa densità di analisi dei personaggi per altri 520, che è ciò che ha fatto Edelman. Nel documentario offre una risposta a una domanda che ha tormentato la cultura in generale per l'ultimo decennio. Come dovremmo pensare di artisti i cui fallimenti morali vendono alla luce? Edelman riesce a presentare una persona profondamente imperfetta pur concedendole la sua grandezza e la sua dignità.

Ci sono voluti quasi cinque anni a Edelman per finire il film, e questo lo ha quasi distrutto. Ogni volta che gira un documentario, mi ha detto, «È come entrare volontariamente in prigione o chiudermi in una scatola come Houdini e pensare, 'Posso uscire?'». Ma per questo film è stato rinchiuso per molto tempo, spesso lavorando di notte e nei weekend, inseguendo soggetti recalcitranti che sembravano ossessionati dalle loro amicizie con Prince e facendo ricerche nell'archivio personale di Prince, che era pieno di lacune ed elisioni. Prince continuava a sfuggirgli. «Come puoi dire la verità su qualcuno visto che, quando parli con le persone, hanno tutte cose diverse da dire? - ha detto Edelman - Come puoi dire la verità su qualcuno che non ha mai detto la verità su se stesso?»

Per oltre un anno e mezzo, avevo osservato come Edelman continuava a perfezionare il suo film, lavorando per catturare l'essenza di Prince, anche se stava lentamente, dolorosamente diventava chiaro che molto probabilmente non sarebbe mai andato in onda. La tenuta di Prince era passata di mano e i nuovi esecutori si erano opposti al progetto. La primavera scorsa, avevano voluto un taglio e, sostenendo che travisava Prince, avevano avviato una lunga battaglia con Netflix, che detiene i diritti del film, per impedirne l'uscita. Ad oggi, non ci sono indicazioni che il film uscirà mai. È stato come guardare un monumento inghiottito dal mare. […]

