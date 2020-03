IL PRINCIPE CARLO, 71 ANNI, E' POSITIVO AL CORONAVIRUS, LA MOGLIE CAMILLA E' RISULTATA NEGATIVA AL TAMPONE - LA COPPIA REALE E' IN AUTOISOLAMENTO NEL CASTELLO DI BALMORAL: "L'EREDE AL TRONO HA SINTOMI LIEVI ED E' IN BUONA SALUTE" - DUE SETTIMANE FA AVEVA INCONTRATO ALBERTO DI MONACO, ANCHE LUI RISULTATO POSITIVO AL COVID-19...

DAGONEWS

carlo a davos 3

Il principe Carlo, il figlio della regina ed erede al trono britannico, è positivo al coronavirus e si è auto-isolato nel castello di Balmoral, in Scozia. La notizia è stata data con un comunicato ufficiale di Clarence House: «Il Principe del Galles è risultato positivo al coronavirus. Mostra sintomi lievi, ma per il resto è in buona salute e negli ultimi giorni ha lavorato come al solito da casa.

principe carlo

Anche la Duchessa di Cornovaglia è stata sottoposta al tampone, ma non ha contratto il virus. In accordo con il governo e i consulenti medici, il Principe e la Duchessa si stanno autoisolando in casa in Scozia.

carlo e camilla 1

I test sono stati effettuati dal NHS (il servizio sanitario nazionale inglese, ndr) di Aberdeenshire. Non è possibile accertare da chi il Principe abbia contratto il virus a causa dell'elevato numero di incarichi pubblici che ha svolto nelle ultime settimane».

charlene e alberto di monaco

Carlo è risultato positivo quindici giorni dopo aver incontrato il Principe Alberto di Monaco, anche lui contagiato, a un evento WaterAid a Londra il 10 marzo, 24 ore dopo essere stato visto per l'ultima volta con la Regina .

Fino a quando il coronavirus non ha mostrato sintomi, l'erede al trono ha continuato a svolgere i suoi impegni pubblici, evitando di stringere la mano. Pochi giorni fa era risultato positivo un membro dello staff di Buckingham Palace.

il principe carlo carlo e camilla 2 il principe carlo a cavallo principe carlo carlo in india 3