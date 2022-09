9 set 2022 11:48

IL PRINCIPE HARRY È GIÀ FUGGITO DA BALMORAL: È RIMASTO AL FIANCO DELLA FAMIGLIA PER CIRCA 12 ORE PRIMA METTERSI IN VIAGGIO VERSO WINDSOR DOVE LO ATTENDE LA MOGLIETTINA MEGHAN CHE SI È BEN GUARDATA DI ANDARE CON LUI – IL FUGGITIVO ERA ARRIVATO IN SERATA E NON È RIUSCITO A DARE L’ULTIMO SALUTO ALLA NONNA CHE AVEVA SNOBBATO SOLO QUALCHE GIORNO PRIMA: LUI E L’EX ATTRICETTA ERA ATTERRATI IN GRAN BRETAGNA PER PRESENZIARE A DIVERSI EVENTI, MA NON AVEVANO IN PROGRAMMA DI INCONTRARE I FAMILIARI… - VIDEO