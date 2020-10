IL PRINCIPE DEL RICICLO – QUEL PULCIARO DI CARLO INDOSSA GLI STESSI CAPPOTTI DAGLI ANNI ’80: LA SUA FILOSOFIA È QUELLA DI RIPARARE I SEGNI DELL’USURA SENZA MAI COMPRARE ROBA NUOVA DA METTERE NELL’ARMADIO. MA DIETRO QUESTA SCELTA, APPARENTEMENTE DA RATTOPPINO, C’È UNA RAGIONE PRECISA…

C'è chi è schiavo dell'usa-e-getta e chi invece preferisce riutilizzare e riciclare all'infinito. In questo secondo gruppo possiamo sicuramente inserire il Principe Carlo e proclamarlo "Re del riciclo": il 71enne figlio della Regina Elisabetta II indossa infatti la stessa giacca dagli anni '80. E il motivo è tanto semplice quanto lodevole: tutelare l'ambiente.

Il tabloid inglese Hello! sottolinea l'attenzione del Principe del Galles nella promozione e sensibilizzazione ambientale. Di certo, anche il suo scarno guardaroba ne è una dimostrazione: perché avere migliaia di giacche quando si possono tenere in ottimo stato una o due, da riutilizzare anno dopo anno? Sembra sia questo il ragionamento dell'erede al trono britannico. Infatti, in tutte le foto ufficiali del Principe degli ultimi 40 anni, possiamo vedere Carlo indossare o un cappotto color cammello o una giacca di tweed marrone a doppiopetto della Anderson & Sheppard. O l'una o l'altra, dagli anni '80.

Stando a quanto riporta il tabloid, pur di non comperare un nuovo cappotto, il Principe li ha fatti aggiustare nel corso degli anni. Questo poi non vale solamente per i soprabiti, ma anche per le scarpe, i completi e ogni altro capo d'abbigliamento. La filosofia di Carlo è questa da decenni: riparare e riciclare è meglio che comprare compulsivamente nuovi vestiti e accessori.

Il suo impegno nel sostenere la moda eco-friendly si è visto anche in altre occasioni. Alla London Fashion Week di settembre 2019, il padre di William e Harry ha collaborato con i designer più ecosostenibili e offerto i materiali presenti nei giardini reali della sua residenza ad Highgrove per la fare tessuti per la collezione Primavera-Estate 2020 di Vin + Omi.

Nel 2010 ha fondato la Campagna per la Lana (Campaign for Wool), un'associazione che unisce fattorie, manifatture tessili, stilisti, fashion designers e artigiani di tutto il mondo sotto un unico obiettivo: produrre capi in lana di qualità nel pieno rispetto della sostenibilità e delle tutela ambientale e animale.

Da anni l'ex marito di Lady Diana crede nella moda sostenibile e in virtù della sua posizione offre un sostegno prezioso alle aziende più attente all'ambiente, e lancia appelli a tutto il settore affinché l'industria della moda sia più responsabile. Erede al trono occupato dalla madre, il Principe Carlo si è indubbiamente guadagnato la Corona come difensore dell'Ambiente.

