IL PRINCIPE DEI VACCINATI - NEMMENO WILLIAM SFUGGE ALLA TENTAZIONE DI IMMORTALARE IL MOMENTO DELL’INOCULAZIONE E SCODELLA LA FOTO SU INSTAGRAM PER RINGRAZIARE GLI OPERATORI SANITARI IMPEGNATI NELLA CAMPAGNA VACCINALE: IN REALTÀ IL FUTURO RE SPERA DI CONVINCERE I PIÙ GIOVANI PIÙ RESTII A FARSI INOCULARE – IN GRAN BRETAGNA PARTE LA SPERIMENTAZIONE SUGLI EFFETTI DI UNA TERZA DOSE…

Ultimo, in linea temporale, ad aver scelto una foto per immortalare la prima inoculazione del vaccino Covid-19, è stato il principe William. «Martedì ho ricevuto la prima dose del vaccino. A tutti coloro che lavorano alla campagna vaccinale, grazie per tutto quel che fate e continuare a fare», ha scritto su Instagram il Duca di Cambridge, pubblicando un’immagine divenuta rito. La manica arrotolata fin sopra la spalla, la mascherina chirurgica su naso e bocca. Poi, i medici, con la siringa in mano.

La foto che William ha lasciato gli scattassero è identica a quella dei tanti famosi che, condividendo la propria esperienza, hanno cercato di sensibilizzare ciascuno a modo proprio una parte di pubblico.

Il Duca di Cambridge, con la prima inoculazione del farmaco, si è unito così ai quasi 58 milioni di cittadini del Regno Unito che, nei mesi passati, si sono sottoposti al vaccino. Quasi 21 milioni, invece, le seconde dosi già somministrate.

Il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, ha annunciato in conferenza stampa che la Gran Bretagna sta per lanciare il "primo studio al mondo" sugli effetti di una terza dose del vaccino per il Covid-19. I test partiranno agli inizi di giugno, coinvolgeranno quasi 3 mila partecipanti e prevedono l'utilizzo di sette vaccini al momento utilizzati nei Paesi occidentali.

La pubblicazione dei dati è attesa per settembre, in modo da permettere alle autorità di valutare l'opportunita' di un richiamo nella stagione invernale, quando c'è il picco di infezioni respiratorie. Lo studio, gestito dal Servizio Sanitario Nazionale (Nhs), vedrà la partecipazione di 2.886 volontari completamente vaccinati.

Saranno esaminati gli effetti di sette diversi vaccini: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva, Janssen e Curevac. La somma stanziata dal governo per finanziare lo studio e' pari a 19,3 milioni di sterline (22,4 milioni di euro) .

