CAFONALINO DELLA ROMANELLA DI CELLULOIDE – AL CINEMA ADRIANO ACCORRE LA TRIBU' DI CINECITTA' PER PILAR FOGLIATI E IL SUO PRIMO FILM DA REGISTA, “ROMANTICHE” – A OMAGGIARLA SI PRESENTA PERSINO CARLO VERDONE - AVVISTATI PIERFRANCESCO FAVINO CON LA MOGLIE ANNA FERZETTI, DANIELE LUCHETTI, UNO SCOSTANTE SERGIO CASTELLITTO. E POI I FRATELLI VERONESI, LEVANTE SBACIUCCHIATA DA GIULIANO SANGIORGI, ROCCO PAPALEO... – SPECIAL GUEST IL VICEPREMIER MATTEO SALVINI, CON PANCIONE IN EVIDENZA E LA FILIFORME FIDANZATA FRANCESCA VERDINI AL SUO FIANCO – FOTO BY DI BACCO