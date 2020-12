18 dic 2020 16:40

LA PRINCIPESSA PUNK – CHARLENE DI MONACO NON SA PIÙ CHE FARE PER FARSI NOTARE: DOPO AVER INDOSSATO I PANNI DELLA MOGLIE DAGLI OCCHIONI TRISTI HA DECISO DI FARSI RASARE I CAPELLI DI LATO COME UN'EROINA CYBER-PUNK – SI È PRESENTATA CON IL NUOVO LOOK A UN EVENTO PUBBLICO IN CUI DISTRIBUIVA REGALI DI NATALE AI BAMBINI. FORSE VOLEVA SPAVENTARLI PER FARLI TENERE TUTTI AL FIGLIO JACQUES… - VIDEO