IL PRINCIPINO DEGLI SCACCHI - A 12 ANNI È IL PIÙ GIOVANE GRAN MAESTRO: ABHIMANYU MISHRA, AMERICANO DEL NEW JERSEY DI ORIGINE INDIANA, È IL BABY CAMPIONE CHE COLLEZIONA RECORD STORICI - A 30 MESI GIÀ SAPEVA COME SPOSTARE I PRIMI PEDONI, SI È DOVUTO FERMARE PER LA PANDEMIA, MA DA APRILE IN POI HA GIOCATO SENZA SOSTA A BUDAPEST - IL SEGRETO DIETRO IL PERFEZIONAMENTO DEL SUO GIOCO STA NELLE NUOVE TECNOLOGIE...