I PRIVILEGI DELL’ESSERE FIGLIO DI TRUMP – DONALD JR. HA UCCISO UNA PECORA ARGALI IN MONGOLIA DURANTE UNA BATTUTA DI CACCIA AD AGOSTO. PROBLEMINO: L’ANIMALE È A RISCHIO ESTINZIONE, È CONSIDERATO IL TESORO NAZIONALE DEL PAESE E NON SI PUÒ UCCIDERE - MA OVVIAMENTE PER LUI È STATA FATTA UN’ECCEZIONE. IL GOVERNO HA EMESSO UN PERMESSO SPECIALE E…

Da www.repubblica.it

donald trump jr in mongolia 1

La pecora argali è il tesoro nazionale della Mongolia ed è anche un animale a rischio estinzione. Per questo, sacro e inviolabile. Non si può cacciare. Ma il figlio di Donald lo ha fatto. Legalmente. Glielo ha concesso il governo mongolo con una deroga emessa dopo avere incontrato il papà presidente. E' successo quest'estate durante una battuta di caccia nel Paese asiatico. Lo svela il sito di informazione ProPublica.

kaan karakaya con una pecora argali e il commento di donald trump jr

Trump figlio nel viaggio era accompagnato dai servizi di sicurezza sia americani che mongoli. La pecora argali, con le sue grandi corna, è protetta dalla legge, e il permesso di ucciderla è "controllato da un sistema di autorizzazioni opaco, che secondo gli esperti si basa principalmente su denaro, conoscenze e politica".

donald trump jr con il padre

Da quando Donald Jr è partito a quando è stato emesso il permesso, è trascorso un mese, durante il quale sembra che il presidente americano, riferisce ProPublica, si sia incontrato con il collega mongolo, Khaltmaagiin Battulga, che probabilmente ha avuto un occhio di riguardo per il prestigioso cacciatore di frodo. "Trump Jr ha sparato agli argali di notte, usando un fucile con il mirino a laser", hanno detto dei testimoni, secondo quanto riportato da ProPublica. "Ha però impedito alle guide locali di smembrare le pecore, istruendole invece su come trasportare il corpo dell'animale utilizzando fogli di alluminio, per non danneggiare pelliccia e corna", ha affermato Khuandyg Akhbas, una delle guide locali. Ha anche ucciso un cervo.

donald trump jr in zimbabwe con un bufalo appena cacciato

donald trump jr

Le leggi americane sull'importazione di trofei di caccia sono abbastanza ambigue e in continuo divenire. Il presidente stesso si è detto stanco di queste pratiche di caccia da "horror show", nonostante entrambi i suoi due figli maschi siano cacciatori convinti e anche molto contestati. Le loro foto di caccia grossa in Zimbabwe nel 2012, allegramente postate sui social, scatenarono un'ondata di polemiche e indignazione. Infatti, stavolta, Donald Jr ha pubblicato foto del viaggio in Mongolia, ma nessuna immagine della pecora uccisa.

pecora argali ivanka e don jr donald trump jr in mongolia don jr pecora argali 1