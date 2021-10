AL PROCESSO RUBY TER CHE VEDE IMPUTATO SILVIO BERLUSCONI, LA DIFESA DEL CAV CHIEDE CHE VENGANO SENTITI TRE NUOVI TESTIMONI - CO-IMPUTATO PER CORRUZIONE E' IL PIANISTA SENESE DANILO MARIANI, GIÀ CONDANNATO PER FALSA TESTIMONIANZA A DUE ANNI DI RECLUSIONE, CON LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PER LA PROCURA, BERLUSCONI AVREBBE PAGATO MARIANI PER INDURLO A FALSA TESTIMONIANZA SULLE SERATE AD ARCORE…

(ANSA) - Alla ripresa oggi del processo Ruby ter a Siena che vede imputato Silvio Berlusconi, la difesa del leader di Fi ha chiesto che vengono sentiti tre nuovi testi. La richiesta è stata fatta al nuovo collegio del tribunale, al suo 'debutto' oggi dopo che il presidente dello stesso è cambiato. A presiedere il collegio è ora Simone Spina. Il tribunale è in camera di consiglio per decidere in merito alla richiesta della difesa di Berelusconi di sentire i tre nuovi testi.

A Siena Berlusconi è imputato per corruzione in atti giudiziari insieme al pianista senese di Arcore Danilo Mariani. Quest'ultimo lo scorso 13 maggio è stato già condannato per falsa testimonianza a due anni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena dopo che il tribunale ha deciso di sdoppiare il processo, stralciando la posizione di Berlusconi e anche quella di Mariani per l'accusa di corruzione.

Il leader di Fi, per la procura, avrebbe pagato Mariani per indurlo a falsa testimonianza sulle serate ad Arcore. Il processo era arrivato già nel 2020 alle battute finali - con le richieste del pm e le arrighe degli avvocati - ma la richiesta del Cavaliere di rendere spontanee dichiarazioni in aula e quelle della sua difesa di rinviare le udienze per legittimo impedimento a causa dello stato di salute di Berlusconi, hanno fatto slittare più volte le udienze.

