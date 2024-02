15 feb 2024 19:42

IL PROCESSO A TRUMP PER IL CASO STORMY DANIELS VA AVANTI! – L'UDIENZA È STATA FISSATA AL 25 MARZO: I LEGALI DELL'EX PRESIDENTE AVEVANO CHIESTO UN RINVIO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE, MA IL GIUDICE HA FATTO UNA PERNACCHIA AL TYCOON – IN GEORGIA, LA PROCURATRICE FANI WILLIS È STATA SMENTITA DA UNA EX AMICA, E IL PROCESSO SULLE INTERFERENZE ELETTORALI RISCHIA DI SALTARE…





USA: CASO STORMY DANIELS, PROCESSO A TRUMP FISSATO IL 25 MARZO (Adnkronos) – Il processo penale contro Donald Trump per i pagamenti alla pornostar Stomy Daniels è stato fissato al 25 marzo. Lo ha stabilito oggi il giudice Juan Merchan del tribunale di New York, malgrado i legali dell'ex presidente avessere chiesto un rinvio argomentando che allora Trump sarà nel pieno della campagna elettorale per la conquista della nomination repubblicana per le presidenziali di novembre. L'ex presidente è accusato di aver falsificato i suoi bilanci per pagaredi nascosto la porno star Stormy Daniels, che aveva avuto una relazione con lui, e comprare così il suo silenzio durante la campagna elettorale del 2016. Il processo potrebbe essere il primo ad aprirsi contro Trump durante le primarie, mentre l'ex presidente sta cercando il rinvio di altri procedimenti a suo carico. PM SMENTITA, A RISCHIO IL PROCESSO DI TRUMP IN GEORGIA DONALD TRUMP (ANSA) - Rischia di essere rinviato o di saltare il processo a Donald Trump per i suoi tentativi di ribaltare il voto in Georgia: una ex amica e collaboratrice della procuratrice Fani Willis ha testimoniato oggi che la sua relazione con il procuratore speciale Nathan Wade cominciò nel 2019, ben prima che lei lo ingaggiasse nell'inchiesta contro il tycoon. La dipendente Robin Yeartie ha così smentito le dichiarazioni della procuratrice, secondo cui l'affair sarebbe iniziato durante la loro collaborazione nelle indagini. Ora il giudice Scott McMcAfee dovrà decidere se escluderla dal processo.