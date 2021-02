LA PROCURA DI ROMA HA APERTO UN FASCICOLO SULLA MORTE DI LUCA ATTANASIO E VITTORIO IACOVACCI IN CONGO - NEL PROCEDIMENTO, COORDINATO DAL PROCURATORE CAPO MICHELE PRESTIPINO, SI PROCEDE PER SEQUESTRO DI PERSONA CON FINALITÀ DI TERRORISMO

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte dell'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Nel procedimento, coordinato dal procuratore capo Michele Prestipino, si procede per sequestro di persona con finalità di terrorismo. I magistrati capitolini, che hanno competenza per i reati commessi all'estero e che hanno come vittime cittadini italiani, hanno delegato le indagini ai carabinieri del Ros. (ANSA).

