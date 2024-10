PRONTI ALL'ESCALATION? - 8MILA SOLDATI NORD COREANI SONO ARRIVATI NELLA REGIONE RUSSA DI KURSK PER COMBATTERE AL FIANCO DELL'ARMATA DI PUTIN, E IL SEGRETARIO DI STATO USA ANTONY BLINKEN MINACCIA: "SE DOVESSERO IMPEGNARSI IN OPERAZIONI DI COMBATTIMENTO CONTRO L'UCRAINA, DIVENTEREBBERO LEGITTIMI OBIETTIVI MILITARI" - ZELENSKY: "I MILITARI NORDCOREANI ENTRERANNO IN BATTAGLIA A GIORNI…"

putin kim jong un

1. BLINKEN, 8000 SOLDATI COREA NORD NEL KURSK PRONTI A GUERRA

(ANSA) - Circa 8.000 soldati nordcoreani hanno raggiunto la regione di confine russa di Kursk e sono pronti a entrare in combattimento contro le forze ucraine nei prossimi giorni: lo ha affermato il segretario di Stato Usa Antony Blinken. "Se queste truppe dovessero impegnarsi in operazioni di combattimento o di supporto al combattimento contro l'Ucraina, diventerebbero legittimi obiettivi militari", ha ammonito Blinken in una conferenza stampa dopo i colloqui tra Stati Uniti e Corea del Sud.

volodymyr zelensky foto lapresse

2. ZELENSKY, LE TRUPPE NORDCOREANE ENTRERANNO IN BATTAGLIA A GIORNI

(ANSA) - La Russia ha in programma di usare soldati nordcoreani sul campo di battaglia in Ucraina nel prossimo futuro. "È questione di giorni, non di mesi", ha affermato il presidente ucraino Volodymir Zelensky in un'intervista all'emittente tv sudcoreana Kbs citata da Ukrainska Pravda. Zelensky ha anche affermato di sapere che "si stanno anche prendendo accordi per inviare ingegneri militari e civili che lavoreranno nelle fabbriche militari nella Federazione Russa".

putin kim jong un putin kim jong un

antony blinken vladimir putin - kim jong un vladimir putin - kim jong un