PRONTI PER IL LOCKDOWN? – I DATI L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ: L’INDICE DI CONTAGIOSITÀ RT TORNA SOPRA QUOTA 1 DOPO SETTE SETTIMANE - IL TASSO DI OCCUPAZIONE IN TERAPIA INTENSIVA A LIVELLO NAZIONALE È COMPLESSIVAMENTE IN AUMENTO - CRESCONO ANCHE I NUOVI CASI NON ASSOCIATI A CATENE DI TRASMISSIONE, E SCENDE LA PERCENTUALE DI QUELLI RILEVATI DALL’ATTIVITÀ DI TRACCIAMENTO

CORONAVIRUS - OSPEDALE

Da www.corriere.it

L’Rt medio nazionale, l’indice di contagiosità del Covid (qui come viene calcolato), raggiunge quota 1,06. È, secondo quanto si apprende il dato all’esame della cabina di Regia che sta analizzando i dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà presentato nel pomeriggio.

CORONAVIRUS - OSPEDALE

La scorsa settimana il valore era a 0,99. Nella settimana 10-23 febbraio dunque l’Rt è aumentato, come si temeva, non solo rispetto alla settimana precedente: è la prima volta dopo sette settimane che torna sopra all’uno.

Covid e situazione negli ospedali: i dati

Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento (26% vs 24% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in aumento da 2.146 (23/02/2021) a 2.327 (02/03/2021); anche il numero di persone ricoverate in aree mediche è in aumento, passando da 18.295 (23/02/2021) a 19.570 (02/03/2021).

coronavirus terapia intensiva 2

Aumento dei nuovi casi di Covid «non associati a catene di trasmissioni»

La Cabina di Regia osserva «un forte aumento nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (41.833 vs 31.378 la settimana precedente) e scende la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti (28,8% vs 29,4%). Scende anche la percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (35,2% vs 36,1% la settimana precedente)».