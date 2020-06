PRONTI? OGGI È IL GIORNO DI ‘IMMUNI’ – A PARTIRE DA OGGI DOVRESTE POTERLA SCARICARE SIA SU IPHONE CHE ANDROID, MA LA APP PER IL TRACCIAMENTO PARTE GIÀ AZZOPPATA. IL SISTEMA DI SPERIMENTAZIONE SARÀ ATTIVO SOLO NELLE REGIONI CHE ADERIRANNO ALLA FASE DI SPERIMENTAZIONE. CHE PER ORA SONO QUATTRO: LIGURIA, ABRUZZO, MARCHE E PUGLIA – INTANTO CIRCOLANO FINTE MAIL CHE USANO LA SCUSA DELL’APPLICAZIONE PER REINDIRIZZARE A UN SITO FASULLO E DIFFONDERE UN RANSOMWARE…

1 – FINTA MAIL SU IMMUNI FA SCARICARE VIRUS INFORMATICO

la grafica di immuni, la app di bending spoons 6

(ANSA) - Una campagna di virus informatici investe l'Italia nelle ore in cui sta per essere resa disponibile l'app Immuni. A renderlo noto Agid-Cert, la struttura del governo che si occupa di cybersicurezza. Il virus si chiama FuckUnicorn e diffonde un ransomware (virus che prende in ostaggio i dispositivi e poi chiede un riscatto) con il pretesto di far scaricare un file denominato Immuni. Si diffonde con una mail che invita a cliccare su un sito fasullo che imita quello del Fofi, la Federazione Ordini dei farmacisti italiani.

paola pisano

2 – MENO MALATI. OGGI È IL GIORNO DI «IMMUNI»

Mariolina Iossa per il “Corriere della Sera”

Calano i nuovi casi: ieri ne sono stati registrati 355, contro i 416 del giorno prima.

Calano anche in Lombardia (ieri 210, sabato 221), ma va sottolineato che dei 355 contagiati censiti ieri 221 sono nella regione più colpita, 54 in Piemonte (comunque in discesa rispetto agli 82 del giorno prima) e 31 in Emilia-Romagna (in leggera risalita, sabato erano 20). I restanti casi sono soltanto 49 e sono distribuiti in tutta Italia; in 5 regioni i contagi in 24 ore sono pari a zero.

VIRUS FUCKUNICORN - RANSOMWARE CHE IMITA APP IMMUNI - FALSO SITO ORDINE DEI FARMACISTI

La percentuale di crescita del contagio resta dunque allo 0,2, ma è la Lombardia a determinare la media nazionale. Va molto bene però a Milano città, dove ieri si sono registrati solo 13 casi in più rispetto al giorno prima. Anche i decessi diminuiscono: 75 malati sono purtroppo morti ieri, ma il giorno prima erano stati 111. Diminuiscono infatti proprio in Lombardia, dove ieri hanno perso la vita a causa del virus 33 persone, un numero dimezzato rispetto ai 67 di sabato.

la grafica di immuni, la app di bending spoons 7

paola pisano luigi di maio

VIRUS FUCKUNICORN - RANSOMWARE CHE IMITA APP IMMUNI

Aumentano costantemente i dimessi, 1.874 persone in più rispetto a due giorni fa, per un totale di 157.507. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza, perché sono stati sottoposti a tampone e regolarmente registrati, sono 42.075, una cifra che per fortuna continua a scendere (-1.616 rispetto a sabato) ed è il piatto della bilancia dei guariti a pesare molto più di quello dei deceduti sul saldo. Restano in ospedale ricoverati con sintomi 6.837 pazienti, con una diminuzione di 293 persone rispetto a sabato, mentre sono 435 quelli in terapia intensiva (15 in meno rispetto al giorno prima). In Lombardia sono rispettivamente 3.131 (-176) e 170 (sabato erano 172). I casi attualmente positivi nella regione sono 20.996 (-813 rispetto a sabato, quando erano 21.809).

la grafica di immuni, la app di bending spoons 4 PAOLA PISANO GIUSEPPE CONTE

Da oggi, intanto, l' app Immuni per il tracciamento anti-contagio dovrebbe poter essere scaricabile dagli store di Apple e Google. Il download dell' applicazione potrà essere effettuato da chiunque, ma il sistema sarà attivo solo nelle regioni che aderiranno alla fase di sperimentazione. Quelle interessate dovrebbero essere quattro: Liguria, Abruzzo, Marche e Puglia.

RANSOMWARE IL VIRUS RANSOMWARE

paola pisano la grafica di immuni, la app di bending spoons 2 la grafica di immuni, la app di bending spoons 1 paola pisano 1 Paola Pisano PAOLA PISANO LUIGI DI MAIO la grafica di immuni, la app di bending spoons 3 la grafica di immuni, la app di bending spoons 8 la grafica di immuni, la app di bending spoons la grafica di immuni, la app di bending spoons 5