22 mag 2022 12:09

LA PROSSIMA PANDEMIA È GIÀ ARRIVATA! – L’OMS SEGNALA CHE I CASI CONFERMATI DI VAIOLO DELLE SCIMMIE HANNO RAGGIUNTO QUOTA 92, NEI 12 STATI MEMBRI DOVE LA MALATTIA NON È ENDEMICA – I CONTAGI SOSPETTI SONO 28, ANCHE E PER ORA NON SONO STATI STABILITI COLLEGAMENTI DI VIAGGIO CON LE ZONE ENDEMICHE. L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ INVITA ALLA CALMA E PROVA A RASSICURARE. LO FACEVA ANCHE PER IL COVID, E ABBIAMO VISTO COM’È ANDATA…