8 ott 2019 12:50

LA PROSSIMA VOLTA ME LA TENGO – INCUBO IN AUSTRALIA DOVE UNA DONNA È ENTRATA IN BAGNO E HA TROVATO UN SERPENTE NELLA TAZZA DEL CESSO – COME SE NON BASTASSE, UN ALTRO RETTILE È STATO AVVISTATO SEMPRE NELLO STESSO BAGNO AD APPENA 24 ORE DI DISTANZA – SI TRATTA DI DUE PITONI D’ACQUA ALLA RICERCA DI…