IL PROSSIMO LAVORO DESTINATO A SCOMPARIRE? IL MAGAZZINIERE! – GUARDATE L’ULTIMA INVENZIONE DELLA BOSTON DYNAMICS CHE, DOPO AVER CREATO ROBOT IN GRADO DI CORRERE, SALTARE, APRIRE LE PORTE E PERSINO “GIOCARE” A JENGA, ADESSO CI MOSTRA COME FAR SCOMPARIRE UNA PROFESSIONE: LA VERSIONE OTTIMIZZATA DI “HANDLE” È CAPACE DI SOLLEVARE E TRASPORTARE SCATOLE CHE PESANO FINO A 13,6 KG CIASCUNO ED È… (VIDEO)

Da "www.hdblog.it"

Il celebre produttore di robot Boston Dynamics continua a sviluppare soluzioni avveniristiche dimostrando quanto la robotica abbia subìto una forte spinta al miglioramento, grazie soprattutto al crescente utilizzo dei più recenti algoritmi di intelligenza artificiale. L'ultima creazione è in realtà già nota, si tratta infatti di una versione modificata del robot Handle, introdotto per la prima volta nel 2017.

Handle è in grado di muoversi in totale equilibrio per circa 24 km con una sola carica, presentando un sistema di ruote con attuatori che si comportano come delle vere e proprie gambe, sfruttando così i vantaggi di entrambi i sistemi di locomozione.

La recente modifica mostra come Handle sia in grado di impilare con logica una serie di scatoloni su dei pallet, dimostrando un suo possibile e futuro utilizzo nei magazzini dedicati alla logistica dei prodotti. Ecco un video che mostra il robot in azione.

Tecnicamente parlando, questa versione di Handle visibile in video movimenta scatole dal peso di 12 kg, ma Boston Dynamics afferma che il modello in questione può arrivare a sostenere fino a 30 kg alla volta, impilando oggetti sui pallet fino a 5,5 metri di altezza.

I sistemi di visione integrati e il software utilizzato consentono a Handle di riconoscere gli oggetti da prelevare e di posizionarli correttamente negli spazi preposti.

Al momento si tratta solamente di un prototipo e l'azienda non ha svelato ulteriori dettagli, tuttavia è lecito credere che un giorno una versione affinata possa arrivare sui mercati.

Boston Dynamics è attualmente impegnata in diversi progetti, uno dei più promettenti è stato presentato nel 2018 e riguarda i due robot Atlas e Spot (QUI in video), con il primo in grado di correre e compiere salti in completo equilibrio e con movenze incredibilmente simili a quelle umane e il secondo progettato per lavorare in ambienti come i cantieri.

