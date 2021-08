Cesare Giuzzi per www.corriere.it

INIZIO DEL ROGO NEL GRATTACIELO A MILANO IN VIA ANTONINI

Quali sono le cause dell’incendio che, domenica 29 agosto, ha distrutto il palazzo di 18 piani in via Antonini, a Milano?

Per scoprirlo, gli esperti del Nucleo investigativo antincendi dei Vigili del fuoco hanno acquisito un video amatoriale nel quale si vede chiaramente l’origine del rogo.

Dal balcone del 15esimo piano, si scorge prima del fumo nero, poi fiamme vive che iniziano a intaccare il rivestimento della facciata. Da queste immagini, il fuoco sembra originarsi da un angolo del balcone, vicino alla parete.

Non ci sono ancora certezze ma potrebbe anche essersi trattato del malfunzionamento di un condizionatore o di qualche apparecchiatura che si trovava sul balcone.

Gli investigatori stanno anche ascoltando il proprietario dell’appartamento per capire quali materiali si trovassero sul balcone.

