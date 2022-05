30 mag 2022 16:42

PROVACI ANCORA, FRANK! - DURANTE UN'ESIBIZIONE IN FRANCIA, FRANK ZAPATY, HA PERSO IL CONTROLLO DEL MEZZO ED E' CADUTO IN UN LAGO (MA NON HA RIPORTATO DANNI) - L'UOMO, CAMPIONE DI JET-SKI, ERA SUL FLYBOARD, UNA SORTA DI OVERBOARD DI SUA INVENZIONE, ORMAI ALTO NEL CIELO QUANDO QUALCOSA E' ANDATO STORTO E HA INIZIATO A SCENDERE VELOCEMENTE - "QUANTO MI E' SUCCESSO RICORDA CHE NON SIAMO UCCELLI..." - VIDEO