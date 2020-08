26 ago 2020 15:11

PROVATE A BATTERMI – LA STORIA DI FAIZAN, BIMBO INDIANO DI 12 ANNI, CHE HA TRASFORMATO LA SUA MALFORMAZIONE IN UN SUPERPOTERE: È NATO CON SEI DITA PER OGNI MANO, MA AL POSTO DI ABBATTERSI HA CAPITO COME SFRUTTARLE PER DIVENTARE IMBATTIBILE AI VIDEOGIOCHI, DIVENTANDO UN MITO PER I SUOI COMPAGNI - “NON C’È VERGOGNA, È LA VOLONTÀ DI DIO. A VOLTE, MA NON SPESSO, PENSO: “PERCHÉ SOLO IO?”. MA HO BUONI AMICI CHE …”