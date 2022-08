PROVE D’AUTUNNO – IL NORD ITALIA È INVESTITO DA UN’ONDATA DI MALTEMPO: PIOVE SU MILANO DOVE SONO ATTESI NUBIFRAGI TANTO DA SPINGERE LA REGIONE A DIRAMARE UN ALLERTA ARANCIONE PER I FORTI TEMPORALI. IN CITTÀ SONO STATI CHIUSI I PARCHI E IL COMUNE HA INVITATO I CITTADINI A NON SOSTARE SOTTO ALBERI E A EVITARE LE STRUTTURE CHE POSSONO ESSERE PORTARE VIA DAL VENTO – DOPO MESI DI SICCITÀ PIOVE ANCHE A PARIGI DOVE LE SCALE DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA SONO STATE TRASFORMATE IN CASCATE D’ACQUA… - VIDEO

Da Ansa

Piove su Milano e su larga parte della Lombardia dove al momento non si segnalano particolari danni, mentre già ieri nel basso mantovano si è scatenato un violento temporale, che ha causato l'allagamento di alcuni scantinati. Un'allerta emanata dalla protezione civile aveva previsto già per ieri l'arrivo di fenomeni temporaleschi e anche il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia aveva emesso un'allerta meteo sul nodo idraulico di Milano dal tardo pomeriggio di ieri.

In particolare su Milano è stata diramata un'allerta arancione (rischio moderato) per temporali forti, gialla (rischio ordinario) per rischio idrogeologico, e dalla mezzanotte di ieri per rischio idraulico. Per questo, a scopo cautelativo, anche in considerazione della lunga siccità degli ultimi tempi, il Comune di Milano ha deciso di lasciare chiusi i parchi recintati e ha invitato i cittadini a fare attenzione e preferibilmente non sostare in auto o a piedi sotto gli alberi, in prossimità delle impalcature dei cantieri, di dehors e tende e in generale di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

Ai milanesi si chiede inoltre di mettere in sicurezza oggetti e vasi su davanzali, balconi e spazi all'aperto. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo fino a chiusura dell'allerta per monitorare e coordinare gli eventuali interventi, così come è attivo il piano per il monitoraggio di sottopassi e aree interessate da possibili esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro.

Da www.blitzquotidiano.it

Un nubifragio ha colpito Parigi nella giornata di ieri, martedì 16 agosto, dopo la recente ondata di caldo e siccità che da mesi attanaglia tutta la Francia.

Le strade della capitale francese si sono allagate a causa delle foglie che hanno otturato i tombini delle strade che in queste settimane non sono stati evidentemente puliti a dovere.

Scenario apocalittico in diverse stazioni della metropolitana, in particolare a Balard, completamente allagata a causa della pioggia. Virali sui social le immagini della cascata d’acqua che è venuta giù dalle scale.

In un’ora l’equivalente di un mese di pioggia

Secondo Meteo France, nell’arco di un’ora è caduto l’equivalente di un mese di pioggia. Il servizio ha poi annunciato che i violenti temporali si sono spostati nei dipartimenti della costa mediterranea che infatti sono stati colpiti in queste ore.

