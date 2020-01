PSICOSI DA CORONAVIRUS, A CIVITAVECCHIA ERA UN FALSO ALLARME: I PRIMI ESAMI ESCLUDONO CHE CI SIANO DEI CASI DI CONTAGIO A BORDO DELLA NAVE. MA INTANTO ERANO SBARCATI PIÙ DI 1000 DALLA NAVE DA CROCIERA STAMATTINA ERANO STATE SEGNALATE DUE PERSONE, UN UOMO E UNA DONNA, COME CASI SOSPETTI DI CORONAVIRUS SULLA NAVE COSTA SMERALDA. SI È POI SCOPERTO CHE SOLO LA DONNA AVEVA LA FEBBRE

I primi esami escludono che ci siano dei casi di contagio a bordo della nave

CIVITAVECCHIA ALLARME CORONAVIRUS SULLA NAVE

Sono stati autorizzati a sbarcare 1143 dei 7000 passeggeri bloccati da questa mattina sulla nave della Costa Crociere ferma nel porto di Civitavecchia dopo che una donna di 54 anni, residente a Hong Kong, era stata posta in isolamento per febbre alta.

A dare la notizia è Adnkronos, grazie a fonti vicine alla Capitaneria di porto. I passeggeri che sbarcheranno sono quelli che hanno concluso la crociera e che sarebbero comunque dovuti sbarcare a Civitavecchia. L’autorizzazione allo sbarco è stata data dalle autorità sanitarie che si stanno occupando del caso.

Stamattina erano state segnalate due persone, un uomo e una donna, come casi sospetti di coronavirus sulla nave Costa Smeralda. Si è poi scoperto che solo la donna aveva la febbre, mentre il compagno non ha manifestato sintomi. I due, provenienti da Macao, sono stati posti in isolamento in ambienti separati dello spazio sanitario della nave. L’isolamento del compagno è stato fatto per precauzione visti i rapporti stretti con la donna con febbre.

La coppia, salita a Savona alcuni giorni fa, era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio. Secondo quanto si è appreso, gli altri passeggeri, che sono circa 6mila, al momento non potrebbero scendere dalla nave.

Finora, in Italia tutti i casi sospetti di coronavirus sono risultati negativi. Un dubbio rimane su un caso sospetto a Lecce, dove una donna cinese sarebbe stata trasferita a Bari per aver lamentato sintomi simili al 2019-nCov. Smentito invece un presunto caso a Foggia.

«Tutto sotto controllo»

«La situazione è sotto controllo – dice il comandante della direzione marittima del Lazio della Guardia costiera, Vincenzo Leone – Siamo in attesa di conoscere l’esito delle verifiche ancora in corso, ma tutto quello che andava fatto è stato fatto. Al momento non risulta che vi siano motivi di preoccupazione a bordo».

«Siamo nella fase di cautela e verifica per la serenità di tutti», ha aggiunto Leone spiegando che la nave era partita ieri sera da Majorca e che la segnalazione è stata fatta dal presidio sanitario a bordo alla direzione marittima.

«Abbiamo attivato immediatamente la sanità marittima – ha aggiunto – si è attuato il protocollo previsto in questi casi». Al momento i passeggeri e l’equipaggio, circa 7 mila persone in tutto, non possono ancora scendere dalla nave