Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Gli scampoli televisivi che ogni sera «Blob» propone si risolvono spesso in scarmigliate incursioni nell'animo umano. L'altra sera, per esempio, alcune poesie di T.S. Eliot recitate fuori campo contrappuntavano le immagini che in questi tristi giorni i vari canali offrono; titolo della puntata «Eliot e le storie tese» (Rai3).

In questo modo la quotidianità assurge a una dimensione fantastica e metafisica e i massimi sistemi slittano invece in una dimensione grottesca e prosaica. Ecco, per esempio, Pupo, il cantante Pupo, ospite via internet di un talk show russo. Il conduttore (vi dirò dopo a chi assomiglia) tesse le lodi di Pupo, descritto come grande amico della Russia: «Meno male che in Europa ci sono sempre più voci che si oppongono al racconto antirusso. Adesso andiamo a conoscere una voce di questa opposizione».

Appare Pupo che, a differenza di Al Bano, non rinnega l'amicizia con il popolo di Putin. Non mi dispiacerebbe che le televisioni italiane tenessero conto di questa amicizia; poi ognuno faccia come crede. Ecco Alessandro Orsini che spara la balla delle madri ucraine che gli scrivono e lo implorano di salvare i loro bambini (ma un conduttore serio non dovrebbe chiedergli di portare le prove?).

Orsini si rivolge ai suoi interlocutori premettendo al nome il titolo di dottore o dottoressa. Un atto di cortesia e di buona educazione? Può darsi, ma anche un inveterato vizio accademico (conosco un po' l'ambiente), una consuetudine che i vecchi baroni attuavano con singolare perfidia. Se chiamo uno dottore pretendo poi che lui si rivolga a me chiamandomi professore, un modo sottile per fagli capire che sono più importante di lui (Cacciari è Cacciari, nel gergo televisivo non è il prof. Cacciari, tanto per dire). Il conduttore russo sembra il fratello gemello di Orsini; chiedo scusa, del prof. Orsini della Luiss di Roma.

