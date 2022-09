22 set 2022 13:54

LE PURGHE DI XI JINPING – FU ZHENGHUA, EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CINESE ED EX CAPO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DI PECHINO È STATO CONDANNATO A MORTE DAL TRIBUNALE DEL POPOLO PER AVER ACCETTATO TANGENTI E AVER ABUSATO DELLA SUA POSIZIONE DI POTERE – SECONDO I GIUDICI, AVREBBE ACCETTATO 17,6 MILIONI DI EURO PER FAVORIRE OPERAZIONI COMMERCIALI...