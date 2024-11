PUTIN CHE ABBAIA... MORDE – ANGELA MERKEL, NELLA SUA AUTOBIOGRAFIA, HA RACCONTATO CHE NEL 2007 A SOCHI IL PRESIDENTE RUSSO CERCÒ DI INTIMIDIRLA CON LA PRESENZA DEL SUO GROSSO LABRADOR NERO: “SAPEVA CHE AVEVO PAURA DEI CANI” – ORA “MAD VLAD” CHIEDE SCUSA ALL'EX CANCELLIERA: “NON SAPEVO AVESSE PAURA DEI CANI. SE LO AVESSI SAPUTO, NON LO AVREI MAI FATTO. VOLEVO CREARE UN'ATMOSFERA RILASSATA E PIACEVOLE…”

ANGELA MERKEL CON VLADIMIR PUTIN E IL SUO LABRADOR

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di volersi scusare con l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel per la presenza del suo cane Connie in un incontro bilaterale a Sochi nel 2007. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. "Gliel'ho già detto che non sapevo avesse paura dei cani. Se lo avessi saputo, non lo avrei mai fatto. Al contrario, volevo creare un'atmosfera rilassata e piacevole", ha dichiarato Putin.

"Le ho chiesto scusa e le ho detto: 'Angela, mi dispiace, non sapevo di questa cosa' ", ha affermato il presidente russo. "Attraverso i media, mi rivolgo di nuovo a lei e le dico: 'Angela, per favore perdonami, non volevo causarti alcun danno emotivo. Al contrario, volevo creare un'atmosfera favorevole alla nostra conversazione. Le mie scuse'", ha concluso Putin stando a quanto riportato da Ria Novosti.

ANGELA MERKEL CON VLADIMIR PUTIN E IL SUO LABRADOR
angela merkel vladimir putin nella dacia di sochi