La premier Sanna Marin: "ampio sostegno" per la costruzione che coprirà, nelle intenzioni del governo di centro-sinistra, circa un quinto del confine, soprattutto a Sud Est. E' una risposta all'enorme numero di russi arrivati dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, ma anche una risposta alla minaccia di "guerra ibrida" di Putin, fatta anche sulla pelle dei migranti

Sanna Marin è certa che l'ultima, clamorosa iniziativa della Finlandia avrà "un ampio supporto" in Parlamento. Helsinki ha intenzione di costruire un muro lungo una parte del suo lunghissimo confine da 1.340 chilometri con la Russia. E la premier ha spiegato che "si tratta di proteggere adeguatamente i confini orientali, in futuro".

Il muro dovrebbe coprire quasi un quinto della frontiera, circa 260 chilometri, e prevalentemente nel Sud Est. I lavori dovrebbero durare quattro anni e potrebbero costare "diverse centinaia di milioni di euro" secondo l'agenzia stampa Stt. Stando ai media finlandesi l'iniziativa di Marin può contare sul sostegno della maggioranza di centro-sinistra ma anche di una parte dell'opposizione. […]

Dalla scorsa primavera, quando Helsinki ha deciso di aderire alla Nato, molti politici finlandesi hanno messo in guardia dalla possibilità che Mosca usi i migranti come arma ibrida, sulla falsariga di quanto accaduto già in Bielorussia. Da oltre un anno il dittatore Aleksandr Lukashenko, marionetta di Putin, spinge migranti e profughi provenienti dal Medio Oriente verso il confine con la Polonia.

Da fine settembre Helsinki ha anche chiuso i confini ai cittadini russi che cercano di entrare con il visto. Il governo Marin ritiene che mettano a rischio la sicurezza interna. […]

