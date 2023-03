PUTIN HA RIPRESO A BOMBARDARE OBIETTIVI CIVILI – I MISSILI RUSSI COLPISCONO UN CONDOMINIO DI ZAPORIZHZHIA: ALMENO UNA PERSONA È RIMASTA UCCISA E ALTRE 32 SONO RIMASTE FERITE. L’AIEA: “LA SICUREZZA NUCLEARE ALLA CENTRALE RIMANE IN UNO STATO PRECARIO. CHIEDO L’IMPEGNO DA PARTE DI TUTTE LE PARTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA…”

missili russi su un condominio di zaporizhzhia 3

MISSILE RUSSO COLPISCE UN CONDOMINIO DI ZAPORIZHZHIA: IL MOMENTO DELL’ESPLOSIONE

Sono state diffuse dal governo ucraino su Telegram le immagini di un condominio di nove piani nel momento in cui viene colpito: si vede una forte esplosione seguita un'alta colonna di fumo. Le riprese successive mostrano la facciata del grande edificio parzialmente distrutta e un incendio che si è poi allargato alla struttura.

KIEV, SALITI A 32 I FERITI NELL'ATTACCO A ZAPORIZHZHIA

Almeno una persona è rimasta uccisa e altre 32 sono rimaste ferite per gli attacchi missilistici di oggi a Zaporizhzhia. Lo riferisce il servizio di emergenza statale ucraino citato dalla Cnn. "Fino ad ora, 32 persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco missilistico nemico tra due edifici di nove piani: 27 persone sono state ricoverate in ospedale, tra cui 3 bambini", ha dichiarato.

missili russi su un condominio di zaporizhzhia 1

"Cinque persone sono state curate sul posto. Una persona è morta". Secondo l'ufficio del procuratore ucraino, le forze russe hanno sparato almeno sei missili contro Zaporizhzhia. Il tipo di missile è "attualmente in fase di definizione", ha affermato l'ufficio del procuratore in una nota, spiegando che gli attacchi hanno causato danni significativi alle infrastrutture civili e alcune persone risultano ancora disperse.

ZAPORIZHZHIA: AIEA, SICUREZZA CENTRALE RIMANE PRECARIA

missili russi su un condominio di zaporizhzhia 5

"La sicurezza nucleare alla centrale di Zaporizhzhia rimane in uno stato precario. Chiedo ancora una volta un impegno da tutte le parti per garantire la sicurezza nucleare e la protezione della centrale". Lo ha detto in una nota il Direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi.

L'Agenzia ha anche reso noto che questa settimana verrà completata la prevista rotazione del personale presso gli altri quattro impianti nucleari ucraini, le centrali nucleari di Khmelnitsky, Rivne e dell'Ucraina meridionale, nonché il sito di Chernobyl. Quanto a Zaporizhzhia invece "i ridotti livelli di personale, combinati con lo stress psicologico dovuto al conflitto militare in corso, stanno avendo un impatto sulla sicurezza nucleare e sulla protezione dell'impianto".

KIEV, A ZAPORIZHZHIA 2 RAZZI SU PALAZZO, NON TARGET MILITARE

missili russi su un condominio di zaporizhzhia 4

Il condominio di Zaporizhzhia attaccato oggi dalle forze russe è stato colpito da 2 missili: lo ha reso noto su Telegram il servizio stampa dell'amministrazione militare della regione, come riporta Ukrinform. "Nessun obiettivo militare! Due razzi russi hanno colpito un grattacielo residenziale, un obiettivo strategico per le truppe di uno Stato terrorista. Un altro crimine di guerra è stato commesso nel bel mezzo della giornata in una zona di una città con migliaia di persone", si legge nel messaggio.

centrale di Zaporizhzhia missili russi su un condominio di zaporizhzhia 2