NON FACCIAMOCI PIÙ INFINOCCHIARE DAI COLOSSI DEL WEB! – NETFLIX FA “PACE” CON IL FISCO ITALIANO E SGANCIA 56 MILIONI DI EURO: NON È UN REGALO, SI TRATTA DELLE TASSE EVASE NEGLI ANNI 2015-2019. NON AVENDO UNA STRUTTURA AZIENDALE NEL NOSTRO PAESE, MA SOLO IN OLANDA, IL GIGANTE DELLO STREAMING POTEVA SBATTERSENE ALLEGRAMENTE DELLE TASSE. MA A INCASTRARLO SONO STATI IL MILIONE DI ABBONATI ALLA PIATTAFORMA NEL 2019 (ORA SONO PIU DI CINQUE) E I 350 SERVER NEL NOSTRO PAESE...