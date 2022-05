9 mag 2022 12:34

PUTIN, OGNI COLPO, UNA TACCA - MENTRE SUL CAMPO DI BATTAGLIA "MAD VLAD" ARRANCA, SOTTO LE LENZUOLA VA DI NUOVO A SEGNO: LA SUA STORICA AMANTE, L'EX GINNASTA ALINA KABAEVA, SAREBBE DI NUOVO INCINTA - IL CANALE TELEGRAM "GENERAL SVR": "NON ERA PIANIFICATO E, SECONDO I TESTIMONI OCULARI, IERI PUTIN SEMBRAVA DEPRESSO E UN PO' DISTACCATO" - FORSE È PER QUESTO CHE ALLA PARATA DELLA VITTORIA È APPARSO COSÌ SOTTOTONO? – LA COPPIA AVREBBE GIA' DUE FIGLI, IL PRIMO NATO IN SVIZZERA NEL 2015, L'ALTRO A...