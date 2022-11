20 nov 2022 08:20

PUTIN SI E’ RIN-DRONATO - MOSCA HA RAGGIUNTO UN ACCORDO CON TEHERAN PER COMINCIARE LA PRODUZIONE DI DRONI SENZA PILOTA IN TERRIRORIO RUSSO, IN MODO DA EVITARE SANZIONI - I DUE PAESI STANNO MUOVENDO RAPIDAMENTI PER TRASFERIRE LA LINEA DI PRODUZIONE IN RUSSIA E COMINCIARE L'ATTIVITA' NEL GIRO DI POCHI MESI - DA AGOSTO, MOSCA HA USATO OLTRE 400 DRONI DI FABBRICAZIONE IRANIANA CONTRO INFRASTRUTTURE CIVILI UCRAINE…