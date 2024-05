PERMETTERE AI RUSSI DI AVANZARE PER POI FARLI RETROCEDERE APPARECCHIANDO IL CESSATE IL FUOCO IN TEMPO PER LE ELEZIONI DI NOVEMBRE

1. MOSCA, 'FORZE RUSSE PENETRANO NELLE ROCCAFORTI UCRAINE'

(ANSA) - Le forze russe stanno penetrando nelle roccaforti ucraine "lungo l'intera linea di contatto". Lo ha affermato il ministro della Difesa di Mosca, Serghei Shoigu, citato dall'agenzia Interfax. Le forze ucraine stanno cercando di mantenere le linee di difesa ma si ritirano sotto la pressione delle truppe russe, ha aggiunto Shoigu, citato dall'agenzia Interfax.

2. CREMLINO, DA MACRON DICHIARAZIONI 'MOLTO PERICOLOSE'

(ANSA) - Le parole del presidente francese Emmanuel Macron sul possibile invio di truppe in Ucraina rappresentano una "tendenza molto pericolosa" e Mosca continua a "monitorare da vicino" le dichiarazioni di Parigi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax.

3. CREMLINO, IN PAROLE CAMERON RISCHIO 'ESCALATION DIRETTA'

(ANSA) - Il Cremlino vede le dichiarazioni del ministro degli Esteri britannico David Cameron sul diritto di Kiev di usare armi britanniche per colpire la Russia come "un'escalation diretta" che "potrebbe potenzialmente rappresentare un pericolo per la sicurezza europea, l'intera architettura di sicurezza europea". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Ieri Cameron, in vista a Kiev, aveva detto all'agenzia Reuters che l'Ucraina ha appunto il diritto di impiegare le armi fornite da Londra per colpire il territorio russo.

4. 007 MOSCA, UCCISO UN RUSSO CHE PIANIFICAVA ATTENTATI PER KIEV

(ANSA) - Il servizio di sicurezza interno russo, Fsb, ha detto di avere ucciso in un conflitto a fuoco nella regione di Leningrado un cittadino russo che lavorava come agente dei servizi segreti militari ucraini e pianificava vari attentati, tra i quali uno ad un terminale di combustibile. Secondo l'Fsb, citata dall'agenzia Ria Novosti, l'uomo, che aveva 48 anni, era entrato in Russia dalla Lituania, dove era stato addestrato all'uso di esplosivi nella città di Pabrade. Gli investigatori affermano che nel covo dove si nascondeva sono stati trovati armi ed esplosivi, che l'uomo intendeva usare per altri attentati, anche ad obiettivi militari nella regione di Mosca.

5. “SE MOSCA SFONDA, DAREMO SOLDATI” L’OFFERTA DI MACRON SCUOTE LA UE

Estratto dell’articolo di Anais Ginori per “la Repubblica”

Emmanuel Macron torna a parlare del possibile invio di truppe occidentali in Ucraina. E lo fa in un’ intervista all’ Economist […]: «Se la Russia dovesse sfondare la linea del fronte, e se ci fosse una richiesta da parte dell’Ucraina, cosa che oggi non avviene, allora dovremmo legittimamente porci la domanda».

Nonostante le reazioni tiepide, se non ostili, di molti alleati in Europa, il presidente francese ribadisce che «nulla può essere escluso». È l’ormai famosa «ambiguità strategica» che Macron ha inaugurato a fine febbraio, concludendo il vertice sull’Ucraina all’Eliseo. Un summit che si era chiuso tra le polemiche proprio per le sue dichiarazioni sull’ipotesi boots on ground.

[…] Il presidente francese ripete che il livello della minaccia russa si è alzato, come ha registrato ieri anche la Nato denunciando «azioni ibride» in varie parti del continente, tra cui «sabotaggi, atti di violenza, interferenze informatiche ed elettroniche, campagne di disinformazione».

Macron insiste quindi sulla necessità di non porre limiti alle opzioni possibili nel campo occidentale, compreso l’invio di truppe sul territorio ucraino. «Escluderlo a priori significa non imparare la lezione degli ultimi due anni», spiega Macron, ricordando che inizialmente i paesi Nato rifiutavano l’ipotesi di invio a Kiev di carri armati e caccia. «Come ho detto, non escludo nulla, perché siamo di fronte a qualcuno che non esclude nulla», ribadisce Macron, riferendosi a Vladimir Putin.

Macron incoraggia gli alleati a un «risveglio strategico», indicando il suo obiettivo: «La Russia non può vincere in Ucraina». «Se la Russia vince, non avremo più sicurezza in Europa» scandisce il capo di Stato che ha creduto in passato a un dialogo possibile con Putin.

«Chi può pretendere che la Russia si fermi lì? […] che credibilità abbiamo noi europei che avremmo speso miliardi, che avremmo detto che era in gioco la sopravvivenza del continente e che non ci saremmo dati i mezzi per fermare la Russia? Quindi sì, non dobbiamo escludere nulla».

Se nelle ultime settimane, con l’aggravarsi della guerra in Ucraina, alcuni governi del Nord e dell’Est Europa hanno dato ragione a Macron, la prudenza continua a prevalere in molte capitali del continente. Mosca ha liquidato le nuove dichiarazioni del presidente francese come una non notizia.

«Sono in qualche modo legate ai giorni della settimana, è una sorta di ciclo», ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. […]

2 - I RUSSI APRONO LA BRECCIA KIEV TEME IL TRACOLLO PRIMA DEGLI AIUTI USA

Estratto dell’articolo di Gianluca Di Feo per “la Repubblica”

La falla è stata aperta nella notte. Le avanguardie russe sono riuscite ad infilarsi nell’unica zona in cui il canale artificiale che sbarra la strada per Chasiv Yar viene imbrigliato in una condotta. Lì una manciata di incursori si è appostata tra le macerie per sfuggire alla caccia dei droni. È una mossa che mette a rischio l’intera difesa della città: un problema serissimo per gli ucraini.

Quando un anno fa è caduta Bakhmut, i generali di Kiev non si sono spaventati: alle spalle c’era proprio Chasiv Yar, una fortezza naturale sopra una collina protetta dalla barriera d’acqua del canale. Dopo però non ci sono più baluardi: se dovessero occuparla, le brigate di Mosca si troverebbero davanti una pianura sguarnita e la possibilità di dilagare in una vasta zona del Donbass.

Lo stesso allarme si ripete in più punti del fronte, con toni drammatici. C’è un’avanzata anche su Ocheretyne, sempre nel Donetsk, e da due giorni è cominciato un assalto in grande stile contro Sivers’k. Il copione è lo stesso: i cacciabombardieri Sukhoi sganciano raffiche di ordigni […], senza contrasto perché la contraerea non ha più missili, e spianano le postazioni dei difensori. Poi ci sono ore di cannonate; quindi si muovono i tank e i blindati che portano la fanteria fin sotto le trincee.

Il timore è che le singole punte d’attacco possano convergere in una massiccia tenaglia, con una manovra tale da chiudere in trappola le forze ucraine nel Donetsk. L’operazione potrebbe scattare nel giro di qualche giorno, in modo da venire esaltata da Putin il 9 maggio durante le celebrazioni per l’anniversario della vittoria sul Terzo Reich.

È una corsa contro il tempo, perché stanno per arrivare gli aiuti sbloccati dall’America. Ma non è chiaro se l’ondata di equipaggiamenti statunitensi potrà risollevare la situazione. Il difetto principale non sembra essere la carenza di proiettili per l’artiglieria, che obbliga a limitare drasticamente il fuoco degli obici. E neppure la fragilità dello scudo antiaereo, rimasto senza munizioni per i Patriot.

A pesare è soprattutto la scarsità di soldati e di fortificazioni: il governo di Zelensky ha ritardato la mobilitazione di altre reclute e atteso troppo prima di iniziare i lavori degli sbarramenti.

[…] I russi invece vanno avanti sull’intera linea, con un lento logoramento della resistenza che gli permette di individuare quali sono i punti deboli ed evita di smascherare le intenzioni dei comandanti: non si sa dove e quando concentreranno le loro truppe scelte. Le preoccupazioni non riguardano soltanto il Donbass, ma anche il settore di Zaporizhzhia […] e la regione di Kharkiv, da tempo indicata come prossimo bersaglio obbligando Kiev a rinforzare il presidio.

Mosca dispone di riserve sufficienti per sfondare le difese e provare a penetrare in profondità? Zelensky sostiene di sì. L’intelligence britannica pure. Altri servizi segreti sono più scettici e dubitano che ci sia una task force pronta a irrompere verso Kharkiv o Odessa. In ogni caso i voli degli aerei spia della Nato sul Mar Nero sono raddoppiati.

Alcuni ufficiali ucraini minimizzano i rischi: sostengono che il quartiere generale di Kiev mantenga il controllo della battaglia e abbia spinto i russi a venire allo scoperto in modo da fare strage di uomini e mezzi. A loro dire, quello che stanno realizzando è un nuovo modo di concepire la guerra di attrito, che nel giro di qualche mese manderà in crisi l’esercito di Putin.

Altri analisti, come l’ex generale australiano Mick Ryan, hanno una visione opposta e sottolineano i sorprendenti risultati del Cremlino nel mettere le risorse del Paese al servizio della macchina bellica: non è stata solo moltiplicata la produzione di armamenti, ma sono state elaborate tattiche e tecnologie innovative. […]

