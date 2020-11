QUAL È IL PROTOTIPO DI DONNA PERFETTA NEL 2020? - SCORDATEVI STANGHE CON TETTE RIFATTE E LABBRA A CANOTTO: L’UOMO E' ATTRATTO DA PERSONALITÀ E INTELLIGENZA: GLI STANDARD DI BELLEZZA SONO CAMBIATI NEGLI ULTIMI 10 ANNI. MA ALLORA PERCHÉ LA DONNA È ANCORA OSSESSIONATA DAL PROPRIO ASPETTO FISICO? COLPA DEI MODELLI ''MALATI'' SCODELLATI SUI SOCIAL CHE MOSTRANO SOLO DONNE ANORESSICHE E PHOTOSHOPPATE…

DAGONEWS

body makeover 1

Qual è il prototipo della donna perfetta nel 2020? Se dieci anni fa chiedevate a un uomo sicuramente avrebbe risposto una donna con gambe chilometriche o grandi tette. Ma adesso, secondo la sexperta Tracey Cox, il trend è cambiato. Ad attrarre sono gli occhi, l’intelligenza, la sicurezza.

L’immagine della "perfezione" femminile è cambiata in modo più drastico negli ultimi dieci anni rispetto ai cento precedenti, secondo la rivista National Geographic. Così come è cambiata l’attrazione dell’uomo verso corpi irrealistici e da copertina.

body makeover 3

In realtà gli uomini saranno sempre attratti da certi tratti per ragioni evolutive: siamo programmati per trovare certe cose attraenti per portare avanti la razza umana. I fianchi larghi, la pelle chiara e luminosa, abbastanza carne sulla ossa danno l’idea di una donna fertile.

Quindi che aspetto ha la donna perfetta oggi?

belen

La risposta a questa domanda è ... quello che vuoi che sia. La ragazza perfetta non è né magra né obesa. È entrambe le cose e la bellezza riguarda sempre meno ciò che si appare e più chi si è. Inoltre pare che gli uomini preferiscano donne dall’aspetto normale a quelle che sembrano modelle.

Un bel viso, per un uomo, è sempre meglio di un corpo, ma adesso al primo posto c’è la personalità.

Il nostro ideale ovviamente cambia con l'età e l'esperienza di vita.

Dipende anche da cosa stai cercando. Se cerchi solo sesso è ovvio che guarderai solo l’aspetto fisico. In caso contrario si torna alla personalità.

Ma care donne è ancora troppo presto per brindare. Infatti perché ci sentiamo ancora sotto pressione?

seno

Le donne si pongono ancora standard di bellezza irrealistici. Ricorrono al botox per apparire come quelle donne che postano le loro foto photoshoppate sui social. Le Kardashian si sono sottoposte a così tanti interventi che non si riconoscono più nemmeno loro allo specchio e ci sono decine di attrici che hanno fatto ricorso alla chirurgia estetica.

corpo perfetto

Instagram ci incoraggia a presentare immagini perfette dei nostri corpi e dei nostri volti e fornisce i filtri e i "trucchi" per renderlo possibile. Ma pur sapendo razionalmente che è una grande finzione, le giovani spesso si deprimono perché non assomigliano a quelle stanghe dai corpi irreali. Nonostante il body positivity c’è ancora molta strada da fare. Ci stiamo avvicinando a una società in cui la bellezza è molto più che superficiale. Ma noi non ci siamo ancora arrivati.

body makeover 2 corpo perfetto seno rifatto body makeover